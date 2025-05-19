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Чистый кузов ещё не залог успеха: снизу всё может сгнить, если не сделать одну вещь

2:11
Авто

Обычно при мойке машины мы ограничиваемся кузовом, стёклами, ковриками и багажником. Иногда — моторный отсек. А вот днище — одна из самых уязвимых и одновременно самых игнорируемых зон. А ведь именно там скапливаются грязь, соль и реагенты, которые ускоряют коррозию. Как же очистить эту "слепую зону", особенно если рядом нет специальной мойки?

Работник автомойки с шлангом поливает машину
Фото: freepik.com by artursafronovvvv, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Работник автомойки с шлангом поливает машину

Почему это важно

Днище автомобиля — это не просто нижняя панель. Это ключ к долговечности кузова. Регулярная чистка позволяет избежать:

  • Ржавчины, которая может "съесть" металл до дыр

  • Развития коррозии, особенно в местах сварки

  • Попадания грязи внутрь салона через пол, особенно весной

Если мы хотим, чтобы авто служило дольше, особенно в условиях российских зим и дорог — обработка днища обязательна минимум дважды в год: перед зимой и после неё.

Как помыть днище самостоятельно

Если у вас есть длинный шланг с напором — это уже полдела. А теперь самое интересное: как обойтись без подъемника.

Способ №1: заводская тележка с форсунками

Это специальное устройство: узкая металлическая рейка на колёсиках с несколькими форсунками, направленными вверх. Она подключается к мойке высокого давления и легко прокатывается под автомобилем, омывая всё дно.

Минус — высокая цена.

Способ №2: самодельная альтернатива

Если покупать не хочется — можно собрать устройство своими руками:

  1. Возьмите старую тележку или доску на колёсиках

  2. Прикрепите к ней пластиковую или металлическую трубу

  3. Сделайте в трубе отверстия под углом вверх (как форсунки)

  4. Подсоедините шланг от мойки высокого давления

  5. Добавьте моющее средство и тщательно промойте днище

Важно: не спешите и не экономьте на химии. В идеале — две промывки подряд.

Когда делать такую мойку

  • Осенью, перед первыми заморозками

  • Весной, после схода снега и реагентов

  • При частом выезде за город или в регионах с грязной погодой — чаще

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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