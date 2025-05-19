Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Садальский решил не пить кофе из-за проигрыша своего фаворита на Евровидении
Когда нет сил возиться, а хочется уюта: печенье, которое творит тепло за 20 минут
Как в СССР строили кооперативные гаражи и что там происходило
Скамейка отстающих: Европа попыталась провести диалог с Трампом после Путина
Слишком поздно: как рак маскируется под простые недомогания
Легенда советского вкуса ожила на кухне — рецепт домашнего мороженого, который нельзя забыть
Подушки безопасности, которые убивают: кто понесет ответственность за смерть пассажиров
Много пьёт, мало спит, резко худеет: признаки детского диабета, которые игнорируют родители
Чернослив — эликсир молодости: вот что произойдет с вами после 50, если будете его есть

Свист в динамиках? Этот невинный звук в динамиках может стоить вам двигателя

2:10
Авто

Водители нередко сталкиваются с неприятным "шумовым сопровождением" во время поездки: вместо чистого звука из колонок доносятся шипение, треск или свист, особенно усиливающийся при нажатии на педаль газа. На первый взгляд — ничего страшного. Ну подумаешь, фонит немного. Однако такая мелочь может указывать на реальную проблему под капотом.

Мигрень
Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мигрень

Когда аудиосистема становится "датчиком"

Сначала кажется, что виновата магнитола — может, динамики устарели или где-то отошёл провод. Водители винят тряску, кабели, климат и дороги. Некоторые сдаются и ездят дальше с этим звуковым фоном. Другие — начинают искать причину. И правильно делают.

Потому что шипение и свист, напрямую зависящие от оборотов двигателя, часто связаны не с музыкой, а с зажиганием.

Где искать настоящую причину?

Парадоксально, но решение не в автомагазине и не в автозвуке. Проблема кроется в электрике и системе зажигания. Особенно остро реагируют:

  • Заземление (масса)

  • Высоковольтные провода

  • Свечи и катушки зажигания

Если где-то в этих узлах есть разрыв, искрение или слабый контакт, магнитола начинает "ловить" наводку — и вы слышите это в колонках.

Как найти неисправность без оборудования?

Метод простой и надёжный. Дождитесь темноты — зимой это совсем не сложно — и откройте капот. Попросите кого-нибудь завести двигатель. Если увидите искры между проводами, как на новогодней гирлянде — поздравляем, вы нашли виновника "концерта".

Как устранить проблему?

  1. Проверьте и зачистите массу - слабое заземление вызывает сильные наводки.

  2. Обработайте клеммы и все контактные группы.

  3. Замените высоковольтные провода, если на них видны повреждения или старение.

  4. Проверьте свечи зажигания и катушки.

В трёх из четырёх случаев этого достаточно, чтобы полностью избавиться от шума и вернуть чистый звук — и нормальную работу двигателя.

Уточнения

Динамик — сокращение от динамическая головка громкоговорителя. Также употребляется и в значении собственно "громкоговоритель".

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Зарубежное кино
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино Аудио 
Всего 3 ингредиента — и салат готов: этот рецепт с крабовыми палочками всегда спасает, когда гости на пороге
Еда и рецепты
Всего 3 ингредиента — и салат готов: этот рецепт с крабовыми палочками всегда спасает, когда гости на пороге Аудио 
Популярное
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры

Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2025 года?

Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Мы не готовы: Солнце запустило таймер апокалипсиса
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить
Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская Признавая Россию мировым игроком, арабские лидеры едут на первый саммит в Москву Любовь Степушова Шахматная партия глобального масштаба: Трамп и Путин готовятся сыграть в мир во всём мире Дмитрий Плотников
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию
Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч
Посыпал грядку — и луковица как кулак: рецепт, который передают из поколения в поколение
Посыпал грядку — и луковица как кулак: рецепт, который передают из поколения в поколение
Последние материалы
Скамейка отстающих: Европа попыталась провести диалог с Трампом после Путина
Слишком поздно: как рак маскируется под простые недомогания
Легенда советского вкуса ожила на кухне — рецепт домашнего мороженого, который нельзя забыть
Подушки безопасности, которые убивают: кто понесет ответственность за смерть пассажиров
Много пьёт, мало спит, резко худеет: признаки детского диабета, которые игнорируют родители
Чернослив — эликсир молодости: вот что произойдет с вами после 50, если будете его есть
Канадский форвард может перейти в Авангард
Раздался голос из Кривого Рога: Зеленский умоляет Трампа не принимать решений по Украине без него
Мопеды СССР: два колеса мечты, бензин в бутылке, и ветер дул в лицо
Борьба до потери территорий: Украина не намерена выводить войска с территории РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.