Печка не греет? Не торопитесь к мастеру — эту неисправность вы можете устранить сами

Многие автовладельцы в нашей стране вынуждены выбирать не новую, а подержанную машину. Это логично — новые автомобили по карману далеко не всем. Но покупка подержанного авто — это всегда лотерея. Особенно когда зима уже близко, а система отопления отказывается работать как надо.
Если из воздуховодов дует едва тёплый воздух или вовсе прохладный, первым делом проверьте расширительный бачок. Откройте капот и посмотрите на уровень антифриза. Он должен быть между отметками "min" и "max". Если ниже — осторожно долейте.
Затем аккуратно открутите крышку бачка (на холодном двигателе) — это поможет выпустить возможную воздушную пробку. Иногда этого достаточно, чтобы отопление заработало как надо.
Если коврик под водительским сиденьем влажный, не паникуйте. Возьмите белую бумажную салфетку, положите её на ковёр. Если салфетка осталась без запаха антифриза и ярких пятен — значит, это обычная вода. Радиатор печки не протекает — уже хорошо.
Следующий подозреваемый — термостат. Если он "завис" в закрытом положении, жидкость не циркулирует как положено, и печка дует холодом. Проверить просто: прогрейте двигатель и потрогайте выпускные шланги — один из них может быть холодным. В таком случае — замена термостата.
Если воздух идёт, но тёплым его не назовёшь — время разобрать зону отопителя. Снимите бардачок, салонный фильтр и пластиковую крышку, за которой прячется вентилятор и радиатор.
Очень часто перед продажей автомобиля вентилятор заменяют на аналог, который не соответствует мощности. Внешне всё работает, но тепла в салоне нет. Низкое качество детали или неподходящие характеристики дают только видимость работы.
В 75% случаев источник слабого тепла — это вентилятор печки. Проверка и, при необходимости, его замена или ремонт решат проблему. Иногда достаточно прочистки или подтяжки контактов. И вот вы уже снова на дороге — в тёплом салоне даже в мороз.
Печка (печь) — устройство для отапливания помещений или для получения высокой температуры, необходимой в том или ином технологическом процессе.
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