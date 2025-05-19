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Печка не греет? Не торопитесь к мастеру — эту неисправность вы можете устранить сами

2:31
Авто

Многие автовладельцы в нашей стране вынуждены выбирать не новую, а подержанную машину. Это логично — новые автомобили по карману далеко не всем. Но покупка подержанного авто — это всегда лотерея. Особенно когда зима уже близко, а система отопления отказывается работать как надо.

Дефлектор
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дефлектор

Первый шаг — заглянуть под капот

Если из воздуховодов дует едва тёплый воздух или вовсе прохладный, первым делом проверьте расширительный бачок. Откройте капот и посмотрите на уровень антифриза. Он должен быть между отметками "min" и "max". Если ниже — осторожно долейте.

Затем аккуратно открутите крышку бачка (на холодном двигателе) — это поможет выпустить возможную воздушную пробку. Иногда этого достаточно, чтобы отопление заработало как надо.

Проверка на протечку: влажный коврик и тест с салфеткой

Если коврик под водительским сиденьем влажный, не паникуйте. Возьмите белую бумажную салфетку, положите её на ковёр. Если салфетка осталась без запаха антифриза и ярких пятен — значит, это обычная вода. Радиатор печки не протекает — уже хорошо.

Термостат: важный, но часто забытый элемент

Следующий подозреваемый — термостат. Если он "завис" в закрытом положении, жидкость не циркулирует как положено, и печка дует холодом. Проверить просто: прогрейте двигатель и потрогайте выпускные шланги — один из них может быть холодным. В таком случае — замена термостата.

Снимаем бардачок и добираемся до сути

Если воздух идёт, но тёплым его не назовёшь — время разобрать зону отопителя. Снимите бардачок, салонный фильтр и пластиковую крышку, за которой прячется вентилятор и радиатор.

Очень часто перед продажей автомобиля вентилятор заменяют на аналог, который не соответствует мощности. Внешне всё работает, но тепла в салоне нет. Низкое качество детали или неподходящие характеристики дают только видимость работы.

Самое вероятное решение: вентилятор отопителя

В 75% случаев источник слабого тепла — это вентилятор печки. Проверка и, при необходимости, его замена или ремонт решат проблему. Иногда достаточно прочистки или подтяжки контактов. И вот вы уже снова на дороге — в тёплом салоне даже в мороз.

Уточнения

Печка (печь) — устройство для отапливания помещений или для получения высокой температуры, необходимой в том или ином технологическом процессе.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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