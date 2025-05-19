Скрытая эпидемия ночных аварий: почему молодёжь всё чаще погибает в ДТП

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Согласно ежегодному отчёту немецкой компании Dekra, специализирующейся на инспекциях и сертификации в транспортной сфере, ДТП — главная причина смерти среди молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет во всём мире. Доклад за 2022 год бьёт тревогу — и не без оснований.

Фото: wikipediа by АНТ Бережный, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ дтп

Цифры, от которых становится не по себе

В 2019 году в ДТП погибло около 175 000 молодых людей, что составило 15% от всех смертей на дорогах по планете. При этом 80% жертв — мужчины. И речь не только о смертельных авариях: по статистике, практически каждое крупное ДТП, в котором фигурирует молодёжь, приводит хотя бы к одному серьёзному пострадавшему.

Почему именно молодые

Основная причина — отвлечённость за рулём. Молодые водители чаще всего используют смартфоны, не воспринимая автомобиль как средство повышенной опасности. Dekra отмечает: если раньше машина была символом статуса, то теперь эта роль перешла к гаджетам. Телефон — в руках, а управление автомобилем стало чем-то фоновым.

Новый образ жизни — новый риск

Современная молодёжь предпочитает скутеры, велосипеды и каршеринг, нежели владение личным автомобилем. Рост цен, пробки и дороговизна машин — серьёзные барьеры даже на вторичном рынке. Но когда за руль всё-таки садятся, чаще всего это происходит по ночам, особенно в пятницу и субботу, когда молодые возвращаются из заведений.

Именно в это время добавляются два критических фактора: усталость и алкоголь, иногда — наркотики. Причём последнего значительно меньше, но злоупотребление спиртным остаётся серьёзной проблемой. Многие уверены, что пара коктейлей не мешают управлению автомобилем — и это становится фатальной ошибкой.

Почему кампании не работают

Проблеме уделяется внимание уже много лет. Проводятся просветительские акции, вводятся ограничения на продажу алкоголя, продвигаются безалкогольные альтернативы. Однако эффективность этих мер пока крайне низкая. Молодые водители всё так же не осознают, что несут ответственность не только за себя, но и за пассажиров.

Что делать

Решение не может быть односторонним. Нужны:

Новые методы просвещения, ориентированные именно на молодую аудиторию

Технологии, помогающие контролировать состояние водителя

Общественный диалог, который сделает тему личной, а не абстрактной

Пока же проблема остаётся актуальной. И чем быстрее общество осознает масштабы, тем больше шансов её решить.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

