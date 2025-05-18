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Советские машины против западных аналогов: 70–80-е годы

3:08
Авто

В 70-80-х годах советский автопром активно развивался, создавая машины для массового потребителя, армии и госнужд.

ВАЗ-2101
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
ВАЗ-2101

В то же время на Западе шла буря инноваций: электронные системы, автоматические КПП, безопасность и комфорт. Но насколько отличались эти автомобили — и в чём СССР действительно уступал или даже выигрывал?

Сравнение по моделям

1. ВАЗ-2101 "Жигули" (СССР) vs Fiat 124 (Италия)

Основа: ВАЗ-2101 — лицензионная копия Fiat 124.

Различия: усиленная подвеска, другие тормоза, моторы с чуть меньшей мощностью.

Вывод: Fiat был комфортнее и динамичнее, но Жигули — надёжнее на плохих дорогах.

2. ГАЗ-24 "Волга" vs Ford Granada/Opel Rekord

Волга: большой, крепкий автомобиль, чаще служебный.

Granada: более элегантный, с широким набором опций.

Вывод: Волга проигрывала в комфорте и технике, но была дешевле и проще в обслуживании.

3. Москвич-2140 vs Volkswagen Golf Mk1

Москвич: задний привод, архаичный салон, но просторный.

Golf: передний привод, компактный, технологичный.

Вывод: Golf стал иконой благодаря управляемости и экономичности. Москвич выглядел старомодно даже на фоне одноклассников.

4. ЗАЗ-968 ("Запорожец") vs Fiat 126/Mini

ЗАЗ: дешёвый, заднемоторный, с воздушным охлаждением.

Mini: революционная компоновка, культовый дизайн.

Вывод: Запорожец был хорош на плохих дорогах, но не выдерживал конкуренции в удобстве и надёжности.

5. УАЗ-469 vs Land Rover Series III/Jeep CJ

УАЗ: примитивный, но невероятно проходимый.

Land Rover/Jeep: лучше собраны, более комфортабельны.

Вывод: в боевых или экспедиционных условиях УАЗ давал бой, но проигрывал по эргономике и ресурсу.

Интересный факт

На экспорт советские машины часто шли в улучшенной комплектации — с хромом, радио, мягкими сиденьями.
Но даже так, они уступали конкурентам, кроме, пожалуй, УАЗов и Нивы, которые ценились за проходимость.

Советские автомобили 70-80-х годов выигрывали в простоте, ремонтопригодности и "вездеходности", но проигрывали в уровне технологий, комфорте, дизайне и безопасности.

Их создавали не для удовольствия от вождения, а для выживания в суровых условиях — будь то деревенская грунтовка или армейская трасса. Западные автомобили уже в то время были больше про личный комфорт и стиль, тогда как советские — про функциональность и массовость.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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