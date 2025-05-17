Моторы легендарных танков СССР: сердце стальных гигантов

За каждым советским танком, ставшим легендой, стоял не только броневой корпус и орудие, но и двигатель — сердце боевой машины.

Фото: commons.wikimedia.org by I13Robin, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Хабаровск-9-мая-2023-Т-34

Именно мотор определял скорость, проходимость, выносливость и ремонтопригодность танка в бою. СССР вложил огромные ресурсы в разработку надёжных и мощных танковых двигателей, многие из которых стали инженерными достижениями своего времени.

В-2: мотор, выигравший войну (Т-34, КВ, ИС)

Тип: V-образный, 12-цилиндровый дизель, жидкостного охлаждения

Объём: 38,8 литра. Мощность: от 500 до 600 л. с. (в разных модификациях).

Годы выпуска: с 1939 года, выпускался десятилетиями. Разработан на Харьковском заводе №75.

Применение:

Т-34 — главный танк Второй мировой

КВ-1, КВ-2 — тяжёлые танки начального периода войны

ИС-1, ИС-2, ИС-3 — тяжёлые танки прорыва

Особенности:

Один из первых в мире массовых танковых дизелей. Отличался низким расходом топлива, высокой надёжностью. Легко запускался даже в морозы при должном обслуживании. Стал базой для сотен модификаций — даже послевоенных.

Двигатели танков ИС и Т-10

В-11 и В-54К-IS (на базе В-2)

Мощность: до 750 л. с. Устанавливались на: ИС-3, ИС-4, ИС-10 (Т-10).

Особенность: усиленная конструкция, более мощная топливная аппаратура, улучшенная надёжность

Танк Т-55/Т-62

Двигатель: В-55. Тип: дизель, 12 цилиндров. Мощность: 580 л. с.

Особенности:

Более надёжная и модернизированная версия В-2. Установлен на самый массовый танк в истории — Т-55.

Танк Т-64: революция в моторостроении

Двигатель: 5ТДФ. Тип: двухтактный дизель, 5 цилиндров в форме плоской "оппозитки" (поршни навстречу друг другу). Мощность: 700 л. с.

Компактный и лёгкий: позволил сильно снизить массу танка.

Проблемы:

Очень сложный в обслуживании

Трудный запуск, особенно в холод

Требовал квалифицированной работы экипажа

Танк Т-80: турбина на гусеницах

Двигатель: ГТД-1000Т. Тип: газотурбинный двигатель (аналог авиационного). Мощность: 1000 л. с.

Преимущества:

Мгновенная тяга

Высокая скорость и манёвренность

Недостатки:

Огромный расход топлива

Перегрев в жару и чувствительность к пыли

От дизеля к турбине

Советские инженеры создали одну из самых мощных и надёжных линеек танковых двигателей в мире.

Дизель В-2 стал золотым стандартом Великой Отечественной войны. Более поздние разработки (5ТДФ, ГТД-1000) показали смелость и инновации, хоть и не всегда с идеальным результатом.

Эти моторы работали в условиях, где не проезжала ни одна другая техника, и доказали, что сила не только в броне, но и в моторе.