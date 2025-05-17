Моторы легендарных танков СССР: сердце стальных гигантов

За каждым советским танком, ставшим легендой, стоял не только броневой корпус и орудие, но и двигатель — сердце боевой машины.
Именно мотор определял скорость, проходимость, выносливость и ремонтопригодность танка в бою. СССР вложил огромные ресурсы в разработку надёжных и мощных танковых двигателей, многие из которых стали инженерными достижениями своего времени.
В-2: мотор, выигравший войну (Т-34, КВ, ИС)
Тип: V-образный, 12-цилиндровый дизель, жидкостного охлаждения
Объём: 38,8 литра. Мощность: от 500 до 600 л. с. (в разных модификациях).
Годы выпуска: с 1939 года, выпускался десятилетиями. Разработан на Харьковском заводе №75.
Применение:
Особенности:
Один из первых в мире массовых танковых дизелей. Отличался низким расходом топлива, высокой надёжностью. Легко запускался даже в морозы при должном обслуживании. Стал базой для сотен модификаций — даже послевоенных.
Двигатели танков ИС и Т-10
В-11 и В-54К-IS (на базе В-2)
Мощность: до 750 л. с. Устанавливались на: ИС-3, ИС-4, ИС-10 (Т-10).
Особенность: усиленная конструкция, более мощная топливная аппаратура, улучшенная надёжность
Танк Т-55/Т-62
Двигатель: В-55. Тип: дизель, 12 цилиндров. Мощность: 580 л. с.
Особенности:
Более надёжная и модернизированная версия В-2. Установлен на самый массовый танк в истории — Т-55.
Танк Т-64: революция в моторостроении
Двигатель: 5ТДФ. Тип: двухтактный дизель, 5 цилиндров в форме плоской "оппозитки" (поршни навстречу друг другу). Мощность: 700 л. с.
Компактный и лёгкий: позволил сильно снизить массу танка.
Проблемы:
Танк Т-80: турбина на гусеницах
Двигатель: ГТД-1000Т. Тип: газотурбинный двигатель (аналог авиационного). Мощность: 1000 л. с.
Преимущества:
Недостатки:
От дизеля к турбине
Советские инженеры создали одну из самых мощных и надёжных линеек танковых двигателей в мире.
Дизель В-2 стал золотым стандартом Великой Отечественной войны. Более поздние разработки (5ТДФ, ГТД-1000) показали смелость и инновации, хоть и не всегда с идеальным результатом.
Эти моторы работали в условиях, где не проезжала ни одна другая техника, и доказали, что сила не только в броне, но и в моторе.
Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.