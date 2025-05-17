УАЗ: легенда внедорожников, созданная для бездорожья

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) — это не просто предприятие, а настоящий символ советской и постсоветской инженерной мысли в сфере внедорожников.

Фото: commons.wikimedia.org by kees torn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Буханка

Созданный в условиях сурового климата и бездорожья, УАЗ стал опорой для армии, геологов, врачей, охотников и всех, кому нужно было проехать там, где нет дорог вовсе.

История УАЗа: от войны к производству

1941 год — после начала Великой Отечественной войны Московский автозавод ЗИС эвакуировали в Ульяновск.

На базе эвакуированного оборудования в 1942 году был основан Ульяновский автозавод.

Первые годы завод выпускал грузовики ЗИС-5, а после войны начал развивать собственные модели.

Легендарные модели УАЗа

УАЗ-469 (1972-настоящее время)

Самый узнаваемый и массовый внедорожник СССР.

Использовался в армии, в милиции, на охоте, в экспедициях.

Простой, надёжный, ремонтопригодный.

Прозвище: "Козёл", за характерную посадку и прыгающую езду.

Имеет непревзойдённую проходимость, до сих пор эксплуатируется в тяжёлых условиях.

УАЗ-452 ("Буханка", с 1965 г.)

Микроавтобус повышенной проходимости.

Универсальная машина: "скорая помощь", "вахтовка", хлебовоз, мобильный штаб.

Получил прозвище "Буханка" за форму кузова.

Один из немногих советских автомобилей, до сих пор выпускается почти без изменений.

УАЗ-3303

Грузовик на базе "Буханки".

Использовался в сельском хозяйстве, леспромхозах, на стройках.

УАЗ-3151

Модернизированная версия 469-го с улучшенной защитой и комфортом.

Особенности и преимущества

Полный привод и неубиваемый мост — идеален для лесов, болот, гор.

Минимум электроники — легко чинится "в поле".

Рамная конструкция — прочная и ремонтопригодная.

УАЗ нередко называют "советским Land Rover", но в куда более аскетичном исполнении.

УАЗ — это автомобиль, который стал частью национального характера: простой, выносливый, незаменимый в экстремальных условиях. Его любили за надежность и проходимость, ненавидели за жесткость подвески и спартанский комфорт, но всегда уважали за одно — он доезжал туда, где другие машины сдавались.

И пусть сегодня мир меняется, УАЗ остаётся верен своим корням: машина для тех, кто не боится грязи, бездорожья и трудностей.