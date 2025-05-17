Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чеснок с кулак: эти майские подкормки дают волшебный результат
Без родословной, но с интеллектом: за что беспородных кошек уважают больше породистых
Никогда не бросайте это в компостную кучу — иначе ждите мышей и смрад
Прощай, целлюлит! Рецепт кофейного скраба, который превращает кожу в бархат
Польза телефонных разговоров для здоровья: введите эту практику в ежедневную рутину
Свет превращает металл в золото: необычный эффект нового материала
Забытые герои: самые недооценённые двигатели СССР
Секреты Кати Лель: контакт с пришельцами открыл в певице невероятные способности
Культ железной кастрюли: посуда из прошлого, которая пережила всё

УАЗ: легенда внедорожников, созданная для бездорожья

Авто

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) — это не просто предприятие, а настоящий символ советской и постсоветской инженерной мысли в сфере внедорожников.

Буханка
Фото: commons.wikimedia.org by kees torn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Буханка

Созданный в условиях сурового климата и бездорожья, УАЗ стал опорой для армии, геологов, врачей, охотников и всех, кому нужно было проехать там, где нет дорог вовсе.

История УАЗа: от войны к производству

1941 год — после начала Великой Отечественной войны Московский автозавод ЗИС эвакуировали в Ульяновск.
На базе эвакуированного оборудования в 1942 году был основан Ульяновский автозавод.

Первые годы завод выпускал грузовики ЗИС-5, а после войны начал развивать собственные модели.

Легендарные модели УАЗа

УАЗ-469 (1972-настоящее время)

Самый узнаваемый и массовый внедорожник СССР.

  • Использовался в армии, в милиции, на охоте, в экспедициях.
  • Простой, надёжный, ремонтопригодный.
  • Прозвище: "Козёл", за характерную посадку и прыгающую езду.

Имеет непревзойдённую проходимость, до сих пор эксплуатируется в тяжёлых условиях.

УАЗ-452 ("Буханка", с 1965 г.)

Микроавтобус повышенной проходимости.

  • Универсальная машина: "скорая помощь", "вахтовка", хлебовоз, мобильный штаб.
  • Получил прозвище "Буханка" за форму кузова.

Один из немногих советских автомобилей, до сих пор выпускается почти без изменений.

УАЗ-3303

Грузовик на базе "Буханки".

Использовался в сельском хозяйстве, леспромхозах, на стройках.

УАЗ-3151

Модернизированная версия 469-го с улучшенной защитой и комфортом.

Особенности и преимущества

Полный привод и неубиваемый мост — идеален для лесов, болот, гор.

  • Минимум электроники — легко чинится "в поле".
  • Рамная конструкция — прочная и ремонтопригодная.

УАЗ нередко называют "советским Land Rover", но в куда более аскетичном исполнении.

УАЗ — это автомобиль, который стал частью национального характера: простой, выносливый, незаменимый в экстремальных условиях. Его любили за надежность и проходимость, ненавидели за жесткость подвески и спартанский комфорт, но всегда уважали за одно — он доезжал туда, где другие машины сдавались.

И пусть сегодня мир меняется, УАЗ остаётся верен своим корням: машина для тех, кто не боится грязи, бездорожья и трудностей.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Недвижимость
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома Аудио 
10 махов до Европы: Москва проверяет ракету, которую никто не может остановить
Правда ТВ
10 махов до Европы: Москва проверяет ракету, которую никто не может остановить Аудио 
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью
Авто
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью Аудио 
Популярное
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино

Режиссёр раскрыл список из семи безупречных картин, но выделил одну как абсолютный шедевр. Почему "Техасская резня бензопилой" стала для него эталоном кинематографа?

Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Неофициальные пункты требований РФ: о каких новых условиях истерично кричит Запад Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
10 махов до Европы: Москва проверяет ракету, которую никто не может остановить
Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Последние материалы
Культ железной кастрюли: посуда из прошлого, которая пережила всё
Вот что на самом деле запускает зачатие: внутри нас живёт тайный алгоритм
Пчёлы облепили участок? Вот как отпугнуть их без вреда и химии
Пушистая роскошь в вашей квартире: 10 кошек, которые смотрятся как из бутика
Масло уходит как вода из сита: почему двигатель выпивает литры, и что с этим делать
Фламинго, пещеры и долина шаров: чем Казахстан может затмить даже Исландию
Никакой магии — только простая подкормка для чеснока, который поражает размером
Время волшебства для пионов: 3 вещи, которые гарантируют их пышное цветение
Растяжка как у гимнастки вам гарантирована: выполняйте эти три простых упражнения с мячом
Телефоны вместо спутников: как гаджеты создали новую карту атмосферы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.