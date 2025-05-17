УАЗ: легенда внедорожников, созданная для бездорожья

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) — это не просто предприятие, а настоящий символ советской и постсоветской инженерной мысли в сфере внедорожников.
Созданный в условиях сурового климата и бездорожья, УАЗ стал опорой для армии, геологов, врачей, охотников и всех, кому нужно было проехать там, где нет дорог вовсе.
История УАЗа: от войны к производству
1941 год — после начала Великой Отечественной войны Московский автозавод ЗИС эвакуировали в Ульяновск.
На базе эвакуированного оборудования в 1942 году был основан Ульяновский автозавод.
Первые годы завод выпускал грузовики ЗИС-5, а после войны начал развивать собственные модели.
УАЗ-469 (1972-настоящее время)
Самый узнаваемый и массовый внедорожник СССР.
Имеет непревзойдённую проходимость, до сих пор эксплуатируется в тяжёлых условиях.
УАЗ-452 ("Буханка", с 1965 г.)
Микроавтобус повышенной проходимости.
Один из немногих советских автомобилей, до сих пор выпускается почти без изменений.
УАЗ-3303
Грузовик на базе "Буханки".
Использовался в сельском хозяйстве, леспромхозах, на стройках.
УАЗ-3151
Модернизированная версия 469-го с улучшенной защитой и комфортом.
Особенности и преимущества
Полный привод и неубиваемый мост — идеален для лесов, болот, гор.
УАЗ нередко называют "советским Land Rover", но в куда более аскетичном исполнении.
УАЗ — это автомобиль, который стал частью национального характера: простой, выносливый, незаменимый в экстремальных условиях. Его любили за надежность и проходимость, ненавидели за жесткость подвески и спартанский комфорт, но всегда уважали за одно — он доезжал туда, где другие машины сдавались.
И пусть сегодня мир меняется, УАЗ остаётся верен своим корням: машина для тех, кто не боится грязи, бездорожья и трудностей.
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