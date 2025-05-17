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Забытые герои: самые недооценённые двигатели СССР

2:41
Авто

Когда вспоминают технику СССР, в первую очередь говорят о "вечных" моторах КамАЗов и УД-2, но в тени остались скромные, надёжные и невероятно живучие двигатели, которые не становились легендами, но без них страна встала бы.

Поршни двигателя
Фото: Designed by Freepik by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поршни двигателя

Это — незаметные рабочие лошадки, которых обделили вниманием, но не уважением.

Двигатель Д-37 (трактор Т-16)

Объём: 2.7 л дизель
Мощность: 37 л. с.
Чем хорош: Скромный, простой и практически неубиваемый мотор. Работал в самых суровых условиях — от колхозов до тайги. Его могли чинить ломом и кувалдой — и он всё равно заводился.

МеМЗ-966 (ЗАЗ-966, 968)

Объём: 887 куб. см
Мощность: 27 л. с.
Чем хорош: Воздушное охлаждение, неприхотливость, простейшая конструкция. Насмехались над ним только до тех пор, пока не приходилось ехать по бездорожью — мотор тянул и прощал почти всё.

Двигатель УД-25

Тип: бензиновый, двухцилиндровый
Мощность: около 12 л. с.
Чем хорош: Использовался в компрессорах, виброплитах, на мотопомпах, в катерах — везде, где нужно было надёжно и просто. По сути — брат УД-2, но тише и устойчивее.

ЗМЗ-21 (ГАЗ-21 "Волга")

Объём: 2.4 л
Мощность: 70 л. с.
Чем хорош: Один из первых советских моторов с верхним расположением клапанов. Работал мягко, заводился даже зимой. Просто слишком рано появился — его заслуги забыли, когда на смену пришли "мощные и прожорливые".

Двигатель В-4 (танковый дизель для Т-50)

Объём: 15.9 л
Мощность: 400 л. с.
Чем хорош: Малоизвестный и редкий, но по тем временам — технологический прорыв. Фактически, он был "младшим братом" В-2, но использовался в ограниченном количестве машин. Сегодня о нём помнят только коллекционеры.

Советская инженерия не всегда делала громкие заявления — она делала технику, которая просто работала. Эти моторы не попадали в списки "легенд", не были героем киножурналов, но за каждым стояли сотни тысяч моточасов, пахоты, рейсов, ремонта "на коленке" — и это всё о них. Недооценённые? Скорее — незаслуженно забытые.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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