Автомобили СССР: От роскоши до рабочей лошадки

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Советский автопром был рассчитан как на повседневные нужды граждан, так и на нужды армии, сельского хозяйства и правительственного аппарата.

Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ВАЗ-2101

Многие модели стали настоящими легендами, а некоторые до сих пор ездят по дорогам. Давайте вспомним главные машины того времени.

Легковые автомобили

1. ВАЗ-2101 "Жигули" (1970)

Прозвище: "Копейка"

Основан на итальянском Fiat 124.

Стал народным автомобилем: доступным, надёжным и простым в ремонте.

2. ВАЗ-2106

Один из самых популярных автомобилей 80-х годов.

Более комфортный и "солидный" вариант Жигулей.

3. Москвич-412

Брутальный, надёжный, выносливый.

Любим дачниками и автолюбителями за проходимость.

4. ЗАЗ-965 "Горбатый"

Очень маленький, заднемоторный автомобиль.

Предназначен для широких слоёв населения.

5. ГАЗ-М20 "Победа"

Выпуск: с 1946 года.

Первый массовый советский автомобиль с кузовом понтонного типа.

Коммерческие и утилитарные

1. УАЗ-469

Внедорожник, любимый армией и геологами.

Отличная проходимость, ремонтопригодность.

2. ГАЗ-24 "Волга"

Символ статуса: на ней ездили директора, врачи, чиновники.

Использовалась также как такси и милицейская машина.

3. УАЗ-452 ("Буханка")

Микроавтобус с полным приводом.

До сих пор используется в сложных условиях (тайга, села, экспедиции).

Грузовики и спецтехника

1. ЗИЛ-130

Один из самых массовых грузовиков СССР.

Использовался везде: от сельского хозяйства до пожарной охраны.

2. КамАЗ-5320

Символ тяжёлого автопрома.

Прочно занял нишу в грузоперевозках благодаря высокой грузоподъёмности.

3. ГАЗ-66

Полный привод, высокая проходимость.

Любим армией, спасателями и геологами.

Правительственные и представительские

1. ЗиЛ-4104

Лимузин для высшего руководства СССР.

Роскошь, бронирование и строгий дизайн.

2. Чайка ГАЗ-13 и ГАЗ-14

Использовалась в ЦК КПСС, на парадах, правительственных приёмах.

Мощный V8, автоматическая коробка — на уровне западных аналогов.

Советский автопром дал миру машины, которые вошли в историю: от "копейки" до "Чайки". Да, они уступали западным по комфорту и дизайну, но брали надежностью, простотой и харизмой. Многие из них стали частью массовой культуры и даже сегодня ценятся коллекционерами.