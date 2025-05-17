Автомобили СССР: От роскоши до рабочей лошадки

Советский автопром был рассчитан как на повседневные нужды граждан, так и на нужды армии, сельского хозяйства и правительственного аппарата.
Многие модели стали настоящими легендами, а некоторые до сих пор ездят по дорогам. Давайте вспомним главные машины того времени.
Легковые автомобили
1. ВАЗ-2101 "Жигули" (1970)
Прозвище: "Копейка"
Основан на итальянском Fiat 124.
Стал народным автомобилем: доступным, надёжным и простым в ремонте.
2. ВАЗ-2106
Один из самых популярных автомобилей 80-х годов.
Более комфортный и "солидный" вариант Жигулей.
3. Москвич-412
Брутальный, надёжный, выносливый.
Любим дачниками и автолюбителями за проходимость.
4. ЗАЗ-965 "Горбатый"
Очень маленький, заднемоторный автомобиль.
Предназначен для широких слоёв населения.
5. ГАЗ-М20 "Победа"
Выпуск: с 1946 года.
Первый массовый советский автомобиль с кузовом понтонного типа.
Коммерческие и утилитарные
1. УАЗ-469
Внедорожник, любимый армией и геологами.
Отличная проходимость, ремонтопригодность.
2. ГАЗ-24 "Волга"
Символ статуса: на ней ездили директора, врачи, чиновники.
Использовалась также как такси и милицейская машина.
3. УАЗ-452 ("Буханка")
Микроавтобус с полным приводом.
До сих пор используется в сложных условиях (тайга, села, экспедиции).
Грузовики и спецтехника
1. ЗИЛ-130
Один из самых массовых грузовиков СССР.
Использовался везде: от сельского хозяйства до пожарной охраны.
2. КамАЗ-5320
Символ тяжёлого автопрома.
Прочно занял нишу в грузоперевозках благодаря высокой грузоподъёмности.
3. ГАЗ-66
Полный привод, высокая проходимость.
Любим армией, спасателями и геологами.
Правительственные и представительские
1. ЗиЛ-4104
Лимузин для высшего руководства СССР.
Роскошь, бронирование и строгий дизайн.
2. Чайка ГАЗ-13 и ГАЗ-14
Использовалась в ЦК КПСС, на парадах, правительственных приёмах.
Мощный V8, автоматическая коробка — на уровне западных аналогов.
Советский автопром дал миру машины, которые вошли в историю: от "копейки" до "Чайки". Да, они уступали западным по комфорту и дизайну, но брали надежностью, простотой и харизмой. Многие из них стали частью массовой культуры и даже сегодня ценятся коллекционерами.
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