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Автомобили СССР: От роскоши до рабочей лошадки

3:07
Авто

Советский автопром был рассчитан как на повседневные нужды граждан, так и на нужды армии, сельского хозяйства и правительственного аппарата.

ВАЗ-2101
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ВАЗ-2101

Многие модели стали настоящими легендами, а некоторые до сих пор ездят по дорогам. Давайте вспомним главные машины того времени.

Легковые автомобили

1. ВАЗ-2101 "Жигули" (1970)
Прозвище: "Копейка"
Основан на итальянском Fiat 124.
Стал народным автомобилем: доступным, надёжным и простым в ремонте.

2. ВАЗ-2106
Один из самых популярных автомобилей 80-х годов.
Более комфортный и "солидный" вариант Жигулей.
3. Москвич-412
Брутальный, надёжный, выносливый.
Любим дачниками и автолюбителями за проходимость.

4. ЗАЗ-965 "Горбатый"
Очень маленький, заднемоторный автомобиль.
Предназначен для широких слоёв населения.

5. ГАЗ-М20 "Победа"
Выпуск: с 1946 года.
Первый массовый советский автомобиль с кузовом понтонного типа.

Коммерческие и утилитарные

1. УАЗ-469
Внедорожник, любимый армией и геологами.
Отличная проходимость, ремонтопригодность.
2. ГАЗ-24 "Волга"
Символ статуса: на ней ездили директора, врачи, чиновники.
Использовалась также как такси и милицейская машина.
3. УАЗ-452 ("Буханка")
Микроавтобус с полным приводом.
До сих пор используется в сложных условиях (тайга, села, экспедиции).

Грузовики и спецтехника

1. ЗИЛ-130
Один из самых массовых грузовиков СССР.
Использовался везде: от сельского хозяйства до пожарной охраны.
2. КамАЗ-5320
Символ тяжёлого автопрома.
Прочно занял нишу в грузоперевозках благодаря высокой грузоподъёмности.
3. ГАЗ-66
Полный привод, высокая проходимость.
Любим армией, спасателями и геологами.

Правительственные и представительские

1. ЗиЛ-4104
Лимузин для высшего руководства СССР.
Роскошь, бронирование и строгий дизайн.
2. Чайка ГАЗ-13 и ГАЗ-14
Использовалась в ЦК КПСС, на парадах, правительственных приёмах.
Мощный V8, автоматическая коробка — на уровне западных аналогов.

Советский автопром дал миру машины, которые вошли в историю: от "копейки" до "Чайки". Да, они уступали западным по комфорту и дизайну, но брали надежностью, простотой и харизмой. Многие из них стали частью массовой культуры и даже сегодня ценятся коллекционерами.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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