Глюки, штрафы и SMS — в прошлое: новая система парковки предлагает совсем другую игру

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Забыли оплатить парковку — получите штраф. Приложение зависло — ещё один. Связь пропала — и снова платёж не прошёл. Эти сценарии в Москве не редкость. Поэтому в ЛДПР предложили кардинально упростить систему — оплату парковки хотят перевести на электронные ключи, привязанные к машине. Об этом сообщает издание "За рулем".

Фото: freepik.com by frimufilms, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подземная парковка

Как это должно работать

Всё просто: водитель прикладывает электронный ключ к специальному считывателю на месте парковки. С этого момента начинается отсчёт времени. Закончил — приложил снова. Деньги списались — сессия завершена.

Что это даст

Меньше ошибок — не нужно зависеть от приложений, SMS и порталов.

Быстрее — не нужно искать интернет или перезагружать смартфон.

Чёткая фиксация — машина "сама" сообщает, когда встала и когда уехала.

Безопасность — оплата напрямую со счёта владельца, без посредников и глюков.

Почему вообще возникла эта идея

По словам депутата Ярослава Нилова, сейчас связь не всегда работает стабильно: в некоторых районах Москвы система ошибочно определяет местоположение авто, а это ведёт к неправильным начислениям и штрафам. Он предложил взять за основу технологию транспондеров, которая давно применяется на платных трассах, и адаптировать её для города.

Уточнения

Парко́вка — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.







