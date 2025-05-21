Глюки, штрафы и SMS — в прошлое: новая система парковки предлагает совсем другую игру

Забыли оплатить парковку — получите штраф. Приложение зависло — ещё один. Связь пропала — и снова платёж не прошёл. Эти сценарии в Москве не редкость. Поэтому в ЛДПР предложили кардинально упростить систему — оплату парковки хотят перевести на электронные ключи, привязанные к машине. Об этом сообщает издание "За рулем".
Всё просто: водитель прикладывает электронный ключ к специальному считывателю на месте парковки. С этого момента начинается отсчёт времени. Закончил — приложил снова. Деньги списались — сессия завершена.
Меньше ошибок — не нужно зависеть от приложений, SMS и порталов.
Быстрее — не нужно искать интернет или перезагружать смартфон.
Чёткая фиксация — машина "сама" сообщает, когда встала и когда уехала.
Безопасность — оплата напрямую со счёта владельца, без посредников и глюков.
По словам депутата Ярослава Нилова, сейчас связь не всегда работает стабильно: в некоторых районах Москвы система ошибочно определяет местоположение авто, а это ведёт к неправильным начислениям и штрафам. Он предложил взять за основу технологию транспондеров, которая давно применяется на платных трассах, и адаптировать её для города.
Парко́вка — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.