Навигатор, который не ловит сигнал — и всё равно знает, где вы

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Что делать, если сигнал пропал? Глушат, штормит, тучи? Современные GPS-навигации в таких условиях пасуют. Но австралийцы нашли способ обойтись вообще без спутников — и сделали это на уровне фантастики. Как сообщает издание "За рулем", система Ironstone Opal точнее GPS в 50 раз и не боится внешних помех.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info навигатор

Как это вообще работает

В основе — квантовые магнитометры. Они улавливают тонкие колебания магнитных полей, сравнивают их с детальными картами и выдают координаты. Всё это обрабатывает искусственный интеллект, который отсеивает шумы и адаптируется под изменения поля.

Где это уже работает

Систему уже тестировали на:

дронах — летают в зонах, где GPS "слеп"

самолётах — на высоте и в турбулентности

автомобилях — в туннелях и в "каменных джунглях" мегаполисов

Никакой зависимости от погоды, глушилок, помех или хакеров. Её нельзя засечь, потому что она не передаёт сигнал, а только принимает.

В чём подвох

Есть. Пока технология дорогая, а магнитные карты покрывают не весь мир. Да и само магнитное поле не статично. Плюс — компактные датчики ещё в разработке. Но направление очевидно: будущее навигации уже не на орбите.

Уточнения

GPS-навигатор — радиоэлектронное устройство для навигации.

