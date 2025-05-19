Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не ради Украины: истинная причина войны Запада против России взорвёт мозг
Экономия как искусство: Кеке Палмер делится секретами успешного финансового поведения
Новая жизнь для пластика: он хранит текст без электричества
Нейросеть заметила то, что казалось невозможным: спасение без шанса на ошибку
Игра ва-банк: стало известно, после чего наступит мир на Украине
Тёплая вода и ложка мёда — секрет, который не расскажут в маникюрном кресле
Эти грибы лучше не трогать — большие штрафы и уголовное дело
Шок и цветы: что сделать с корнями пиона, чтобы он зацвёл
Жимолость на зависть соседям: чем весной поливают опытные огородники

Skoda сняла ограничения: что скрывает обновлённый Enyaq RS

1:49
Авто

Skoda решила не сдерживать электричество — и выжала максимум из своего флагманского электрокроссовера. Обновлённый Enyaq RS 2025 сохранил весь свой спортивный норов, но теперь это уже не просто быстрый паркетник, а заряд бодрости на 560 километров. Об этом сообщает издание "За рулем".

Skoda Enyaq
Фото: commons.wikimedia.org by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Skoda Enyaq

Внешность осталась дерзкой — но поработали с деталями

Чёрный декор, агрессивный обвес и "спортивные" колёса остались. Но передняя часть теперь выглядит свежее: фары и решётка радиатора получили новый стиль. Палитру цветов расширили, а диски подогнали под дух 2025 года.

Модель всё так же доступна в двух кузовах: классический кроссовер и купе с прищуром.

Характер стал острее

Под капотом всё знакомо — два электромотора, 340 л. с., но теперь Enyaq RS ускоряется до 100 км/ч за 5,4 секунды, став на 0,1 секунды быстрее прежнего. Максималка ограничена на 180 км/ч, но главное — не в цифрах, а в ощущениях.

Батарея, которая не подводит

Ёмкость увеличили на 2 кВт·ч, а запас хода вырос на 3% — теперь до 560 км. Главное — зарядка на 185 кВт, которая даёт от 10 до 80% всего за 26 минут. Пока вы пьёте кофе, он уже готов к следующему рывку.

Внутри — ещё умнее и удобнее

В базу включили матричные фары, добавили функцию подключения внешних потребителей и перенастроили адаптивные амортизаторы — теперь поведение машины ещё точнее подстраивается под дорогу.

Уточнения

Škoda Enyaq iV — полностью электрический автомобиль, производимый компанией Škoda Auto. Это первый серийный полностью электрический кроссовер концерна Volkswagen, он базируется на платформе Volkswagen Group MEB и является первой моделью на этой платформе выпускаемой за пределами Германии.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить
Еда и рецепты
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить Аудио 
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Российский шоу-бизнес
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде Аудио 
Популярное
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры

Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2025 года?

Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Мы не готовы: Солнце запустило таймер апокалипсиса
Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч
Висят на проводе: Киев готовится к звонку, от которого, возможно, ничего не изменится Дмитрий Плотников Евросоюз продавил нужный результат на выборах в Румынии. Почему Симион признал поражение? Любовь Степушова
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить
Посыпал грядку — и луковица как кулак: рецепт, который передают из поколения в поколение
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию
Последние материалы
Россия получила плюс от Китая: что на самом деле стоит за новым кредитным рейтингом
Салон связи — как казино: сим-карта в подарок, о которой вы не просили
Заперты в царстве воска: как супружеская пара попала в плен в музее восковых фигур мадам Тюссо
Неужели кошка страдает? Почему она так сильно мяукает и когда стоит беспокоиться
Очередная индексация: когда в России снова повысят пенсии
Других языков не знаю и знать не хочу: Шаман раскрыл детали выступления на Интервидении
Декор, который любят дизайнеры: вы точно захотите попробовать
Солнечный ветер уже здесь: магнитное поле Земли под атакой
Весна пришла — и с ней головная боль: найдены три причины, о которых вы не думали
Легендарные автомобили СССР: Волга, Победа, Запорожец — история и особенности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.