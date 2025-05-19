Skoda сняла ограничения: что скрывает обновлённый Enyaq RS

1:49 Your browser does not support the audio element. Авто

Skoda решила не сдерживать электричество — и выжала максимум из своего флагманского электрокроссовера. Обновлённый Enyaq RS 2025 сохранил весь свой спортивный норов, но теперь это уже не просто быстрый паркетник, а заряд бодрости на 560 километров. Об этом сообщает издание "За рулем".

Фото: commons.wikimedia.org by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Skoda Enyaq

Внешность осталась дерзкой — но поработали с деталями

Чёрный декор, агрессивный обвес и "спортивные" колёса остались. Но передняя часть теперь выглядит свежее: фары и решётка радиатора получили новый стиль. Палитру цветов расширили, а диски подогнали под дух 2025 года.

Модель всё так же доступна в двух кузовах: классический кроссовер и купе с прищуром.

Характер стал острее

Под капотом всё знакомо — два электромотора, 340 л. с., но теперь Enyaq RS ускоряется до 100 км/ч за 5,4 секунды, став на 0,1 секунды быстрее прежнего. Максималка ограничена на 180 км/ч, но главное — не в цифрах, а в ощущениях.

Батарея, которая не подводит

Ёмкость увеличили на 2 кВт·ч, а запас хода вырос на 3% — теперь до 560 км. Главное — зарядка на 185 кВт, которая даёт от 10 до 80% всего за 26 минут. Пока вы пьёте кофе, он уже готов к следующему рывку.

Внутри — ещё умнее и удобнее

В базу включили матричные фары, добавили функцию подключения внешних потребителей и перенастроили адаптивные амортизаторы — теперь поведение машины ещё точнее подстраивается под дорогу.

Уточнения

Škoda Enyaq iV — полностью электрический автомобиль, производимый компанией Škoda Auto. Это первый серийный полностью электрический кроссовер концерна Volkswagen, он базируется на платформе Volkswagen Group MEB и является первой моделью на этой платформе выпускаемой за пределами Германии.



