Пекло в салоне, холод — только в мечтах: чем спасаются водители без кондиционера

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Кондиционер сломался? Не установлен? Или жалко топлива на его работу? Лето в машине может быстро превратиться в филиал турецкой парилки. Но выжить можно. Главное — включить не вентилятор, а голову.

Фото: Freepik by stefamerpik is licensed under Рublic domain кондиционер

Открытые окна — не всегда спасение

Парадокс: на скорости выше 60 км/ч окна только ухудшают ситуацию. Воздух гоняет пыль, шум и раскалённую атмосферу с улицы. Лучше приоткрыть немного — с одной стороны спереди и сзади, создавая сквозняк.

Простые и дешёвые лайфхаки

Отражающий экран на лобовое стекло

Работает как зонт на пляже — защищает от палящего солнца. Температура в салоне реально падает на 5-10°. Проветри салон перед поездкой

Открой все двери на пару минут — горячий воздух выйдет, и садиться будет не как в печь. Тканевое покрытие на руль и сиденья

Кожа под солнцем превращается в сковородку. Полотенце или накидка решают проблему. Мини-вентиляторы на USB или прикуриватель

Пусть гоняет воздух, хотя бы психологически становится легче. Мокрое полотенце на дефлекторы

Бюджетный испарительный охладитель. Пока движетесь — воздух через него чуть охлаждается.

Одежда и поведение — это тоже климат-контроль

Избегайте тёмной одежды и синтетики.

Не ставьте воду в салоне — она нагревается до кипятка.

Планируйте маршруты утром или вечером, если можно.

А что насчёт гаджетов

Охлаждающие сиденья — продаются как накидки, работают от прикуривателя.

Портативные климатические установки — слабенькие, но при малом бюджете — альтернатива.

Уточнения

Автомобильный кондиционер — установка, предназначенная для охлаждения, осушения и выветривания воздуха в салоне транспортного средства, работающая по тому же принципу, что и обыкновенный кондиционер.



