Пекло в салоне, холод — только в мечтах: чем спасаются водители без кондиционера

Кондиционер сломался? Не установлен? Или жалко топлива на его работу? Лето в машине может быстро превратиться в филиал турецкой парилки. Но выжить можно. Главное — включить не вентилятор, а голову.
Парадокс: на скорости выше 60 км/ч окна только ухудшают ситуацию. Воздух гоняет пыль, шум и раскалённую атмосферу с улицы. Лучше приоткрыть немного — с одной стороны спереди и сзади, создавая сквозняк.
Отражающий экран на лобовое стекло
Работает как зонт на пляже — защищает от палящего солнца. Температура в салоне реально падает на 5-10°.
Проветри салон перед поездкой
Открой все двери на пару минут — горячий воздух выйдет, и садиться будет не как в печь.
Тканевое покрытие на руль и сиденья
Кожа под солнцем превращается в сковородку. Полотенце или накидка решают проблему.
Мини-вентиляторы на USB или прикуриватель
Пусть гоняет воздух, хотя бы психологически становится легче.
Мокрое полотенце на дефлекторы
Бюджетный испарительный охладитель. Пока движетесь — воздух через него чуть охлаждается.
Избегайте тёмной одежды и синтетики.
Не ставьте воду в салоне — она нагревается до кипятка.
Планируйте маршруты утром или вечером, если можно.
Охлаждающие сиденья — продаются как накидки, работают от прикуривателя.
Портативные климатические установки — слабенькие, но при малом бюджете — альтернатива.
Автомобильный кондиционер — установка, предназначенная для охлаждения, осушения и выветривания воздуха в салоне транспортного средства, работающая по тому же принципу, что и обыкновенный кондиционер.
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.