Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кураторы из тени: ФСБ поймала вербовщика украинских диверсантов на российской земле
Симаррон-Каньон — маленький, но мощный: почему стоит посетить этот уникальный парк в Нью-Мексико
Айсберг размером с город: дно Северного моря хранит ледниковые шрамы
Алкоголь накрыл Россию: топ-3 региона, где пьют больше всех
В речной рыбе завелось кое-что неприятное: проверьте свой ужин
Космическая оборона: Америка построила защиту, которую никто не сломит
Глюки, штрафы и SMS — в прошлое: новая система парковки предлагает совсем другую игру
Полина Гагарина в центре романтических слухов: таинственный мужчина на презентации Агутина
Затаились в фасаде: что делать, если под крышей поселилась колония ос

Пекло в салоне, холод — только в мечтах: чем спасаются водители без кондиционера

1:48
Авто

Кондиционер сломался? Не установлен? Или жалко топлива на его работу? Лето в машине может быстро превратиться в филиал турецкой парилки. Но выжить можно. Главное — включить не вентилятор, а голову.

кондиционер
Фото: Freepik by stefamerpik is licensed under Рublic domain
кондиционер

Открытые окна — не всегда спасение

Парадокс: на скорости выше 60 км/ч окна только ухудшают ситуацию. Воздух гоняет пыль, шум и раскалённую атмосферу с улицы. Лучше приоткрыть немного — с одной стороны спереди и сзади, создавая сквозняк.

Простые и дешёвые лайфхаки

  1. Отражающий экран на лобовое стекло
    Работает как зонт на пляже — защищает от палящего солнца. Температура в салоне реально падает на 5-10°.

  2. Проветри салон перед поездкой
    Открой все двери на пару минут — горячий воздух выйдет, и садиться будет не как в печь.

  3. Тканевое покрытие на руль и сиденья
    Кожа под солнцем превращается в сковородку. Полотенце или накидка решают проблему.

  4. Мини-вентиляторы на USB или прикуриватель
    Пусть гоняет воздух, хотя бы психологически становится легче.

  5. Мокрое полотенце на дефлекторы
    Бюджетный испарительный охладитель. Пока движетесь — воздух через него чуть охлаждается.

Одежда и поведение — это тоже климат-контроль

  • Избегайте тёмной одежды и синтетики.

  • Не ставьте воду в салоне — она нагревается до кипятка.

  • Планируйте маршруты утром или вечером, если можно.

А что насчёт гаджетов

  • Охлаждающие сиденья — продаются как накидки, работают от прикуривателя.

  • Портативные климатические установки — слабенькие, но при малом бюджете — альтернатива.

Уточнения

Автомобильный кондиционер — установка, предназначенная для охлаждения, осушения и выветривания воздуха в салоне транспортного средства, работающая по тому же принципу, что и обыкновенный кондиционер.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция
Садоводство, цветоводство
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция Аудио 
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание
Новости спорта
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание Аудио 
Кнопка в каждом автомобиле, о которой забывают: как 500 рублей утекают в никуда
Авто
Кнопка в каждом автомобиле, о которой забывают: как 500 рублей утекают в никуда Аудио 
Популярное
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи

О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.

Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник
Игорь Петренко: Я благодарен новороссийскому зрителю за тёплый приём! Анжела Якубовская Сводка с фронта: в Шостке уничтожен полевой лагерь, подростков и женщин готовят в ВСУ Дмитрий Плотников Моя мама — мэр, мы тебя на СВО отправим. Эксперты оценили размах явления Любовь Степушова
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле
Телепортация подтверждена: учёные стерли расстояние между частицами и переписали физику
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция
Последние материалы
Космическая оборона: Америка построила защиту, которую никто не сломит
Князь Невский против аферистов: коллекция стоимостью в небоскрёб ушла в никуда
Марс потрясён — буквально: как сейсмология помогла найти воду
Почему в квартире быстро скапливается пыль — и как с этим бороться
Возвращение к истокам: рак оказался древней программой, а не сбоем организма
Небо для трезвых: Россия вводит европейские стандарты контроля алкоголя на борту
Макияж, который не подведёт в самую важную ночь — инструкция без истерик
ИИ наступает: профессии, которые он не сможет заменить
"Цена нашей жизни": видео с военного кладбища в Чернигове потрясло сеть
Десант в ночи: КНР отрабатывает вариант силового возвращения Тайваня
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.