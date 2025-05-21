Багажник с секретом: как увеличить объём, не меняя машину

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Переезд, дача, отпуск, детская коляска, резина, собака, тёща с сумками — и всё это нужно как-то уместить. Но багажник будто издевается: "Удачи!" А ведь его объём — один из важнейших параметров при покупке машины, хотя вспоминают о нём уже после покупки, когда с пакетом картошки в руках стоишь у открытого багажника.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain багажник

На что смотреть при выборе машины

1. Литры — не всё:

Производители указывают объём в литрах, но считают по-разному: с учётом ниши для запаски, под потолок, даже с убранными сиденьями. Сравнивайте реальные фото с чемоданами или тест-драйвы с загрузкой.

2. Ширина и форма:

Глубокий, но узкий багажник не спасёт, если не влезет коляска или коробка из ИКЕА. Ищите правильную геометрию: минимум выступов, ровный пол, широкая горловина.

3. Потолок и погрузочная высота:

Высокая погрузочная кромка = минус спина. Особенно на кроссоверах и внедорожниках. Подумай, удобно ли будет каждый день туда грузить ящик с водой.

Как увеличить багажник без магии