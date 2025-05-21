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Багажник с секретом: как увеличить объём, не меняя машину

1:57
Авто

Переезд, дача, отпуск, детская коляска, резина, собака, тёща с сумками — и всё это нужно как-то уместить. Но багажник будто издевается: "Удачи!" А ведь его объём — один из важнейших параметров при покупке машины, хотя вспоминают о нём уже после покупки, когда с пакетом картошки в руках стоишь у открытого багажника.

багажник
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
багажник

На что смотреть при выборе машины

1. Литры — не всё:
Производители указывают объём в литрах, но считают по-разному: с учётом ниши для запаски, под потолок, даже с убранными сиденьями. Сравнивайте реальные фото с чемоданами или тест-драйвы с загрузкой.

2. Ширина и форма:
Глубокий, но узкий багажник не спасёт, если не влезет коляска или коробка из ИКЕА. Ищите правильную геометрию: минимум выступов, ровный пол, широкая горловина.

3. Потолок и погрузочная высота:
Высокая погрузочная кромка = минус спина. Особенно на кроссоверах и внедорожниках. Подумай, удобно ли будет каждый день туда грузить ящик с водой.

Как увеличить багажник без магии

  • Сложи сиденья: звучит банально, но не все знают, что их можно ещё и сдвинуть вперёд (если задний ряд сдвижной).

  • Органайзеры и сумки: вертикальные системы хранения — спасение. Сетка, крючки, подвесные секции — всё это увеличивает полезный объём.

  • Карманы и ниши: осмотритесь! Часто в боковинах и под фальшполом есть место, где можно хранить инструменты, тросы и аптечку.

  • Бокс на крышу: если совсем туго, берите автобокс. Это дорого, но багажник становится двухэтажным.

  • Убери хлам: половина багажника часто занята тем, что должно лежать дома. Наведи ревизию — и места станет в два раза больше.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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