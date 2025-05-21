Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бронирую заранее: Прохор Шаляпин ответил Воле на обвинения во флирте с Утяшевой
Дикий, пустынный, идеальный: этот пляж не найдёшь случайно — и слава богу
Тренеры молчат, а бодибилдеры делают: упражнение, от которого растёт бицепс
Итальянское вино больше не льётся в Россию: экспорт рухнул на 57%
2000 лет и ни одной трещины: как римляне создали бетон, который лечит сам себя
Газировка в тесто? Не шутка, а настоящее спасение — готовим кружевные блины
Как правильно хранить горчицу, чтобы не потерять ее вкус
Дракон пробудился: почему кошка внезапно носится по квартире, будто её подменили
Сладкий или смертельно острый? Один признак, который выдаёт перец ещё до завязи

Как один неверный литр антифриза может отправить вашу машину на капремонт

2:03
Авто

Автомобиль — не цветочный горшок, и заливать в него воду, "чтобы не перегрелся", идея так себе. Хотя до сих пор находятся водители, которые именно так и делают. На деле всё гораздо тоньше: двигатель живёт и дышит благодаря антифризу, и его роль куда важнее, чем просто "не дать закипеть".

антифриз
Фото: Wikipedia by fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
антифриз

Зачем вообще нужен антифриз

Антифриз — это не просто жидкость для охлаждения. Он поддерживает рабочую температуру двигателя, защищает от перегрева и замерзания, смазывает помпу, предотвращает коррозию и накипь. Его задача — обеспечить стабильность в любом климате: от зимней стужи до летнего ада в пробках.

А вода — что, совсем нельзя

Если уж прижало, временно можно долить дистиллированную воду. Но на постоянку — категорически нет.

Вода:

  • быстро закипает,

  • замерзает уже при 0°C,

  • вызывает коррозию, особенно в алюминиевых деталях,

  • оставляет накипь, убивающую радиатор и патрубки.

Так что "вода вместо антифриза" — это как мороженое вместо масла в двигателе. Скользко будет, но недолго.

Почему антифриз бывает разного цвета

Цвет — не каприз химиков, а способ не перепутать состав. Важно: цвет — это не вкус, а тип.

Вот условная раскладка:

  • Зелёный - классический. На основе неорганических присадок. Подходит для старых авто.

  • Красный/розовый - органика (OAT). Современно, долговечно.

  • Синий/фиолетовый - гибридные варианты.

НЕЛЬЗЯ МЕШАТЬ антифризы разных типов, даже если они одного цвета. Это может вызвать химическую реакцию, осадок, пена — и снова ремонт на десятки тысяч.

Что нужно запомнить

  • Меняй антифриз раз в 3-5 лет, а не "когда вспомню".

  • Никогда не мешай жидкости разных производителей и типов.

  • И не думай, что "вода из-под крана" — это выход. Это путь к капремонту.

Уточнения

Антифриз — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах. Применяются в установках, работающих при низких температурах, для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, в качестве авиационных противообледенительных жидкостей и в качестве средства для очистки стекол. В качестве базовых жидкостей антифризов используются смеси этиленгликоля, пропиленгликоля, глицерина, одноатомных спиртов и других веществ с водой.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Недвижимость
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели Аудио 
Норвегия строит первый в мире судоходный туннель: безопасность морских перевозок на новом уровне
Наука и техника
Норвегия строит первый в мире судоходный туннель: безопасность морских перевозок на новом уровне Аудио 
Кнопка в каждом автомобиле, о которой забывают: как 500 рублей утекают в никуда
Авто
Кнопка в каждом автомобиле, о которой забывают: как 500 рублей утекают в никуда Аудио 
Популярное
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи

О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.

Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Телепортация подтверждена: учёные стерли расстояние между частицами и переписали физику
Игорь Петренко: Я благодарен новороссийскому зрителю за тёплый приём! Анжела Якубовская Сводка с фронта: в Шостке уничтожен полевой лагерь, подростков и женщин готовят в ВСУ Дмитрий Плотников Моя мама — мэр, мы тебя на СВО отправим. Эксперты оценили размах явления Любовь Степушова
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция
Последние материалы
Бронирую заранее: Прохор Шаляпин ответил Воле на обвинения во флирте с Утяшевой
Дикий, пустынный, идеальный: этот пляж не найдёшь случайно — и слава богу
Тренеры молчат, а бодибилдеры делают: упражнение, от которого растёт бицепс
Итальянское вино больше не льётся в Россию: экспорт рухнул на 57%
2000 лет и ни одной трещины: как римляне создали бетон, который лечит сам себя
Газировка в тесто? Не шутка, а настоящее спасение — готовим кружевные блины
Как правильно хранить горчицу, чтобы не потерять ее вкус
Дракон пробудился: почему кошка внезапно носится по квартире, будто её подменили
Сладкий или смертельно острый? Один признак, который выдаёт перец ещё до завязи
Места стало меньше, а вещей больше — как это незаметно происходит
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.