Как один неверный литр антифриза может отправить вашу машину на капремонт

2:03 Your browser does not support the audio element. Авто

Автомобиль — не цветочный горшок, и заливать в него воду, "чтобы не перегрелся", идея так себе. Хотя до сих пор находятся водители, которые именно так и делают. На деле всё гораздо тоньше: двигатель живёт и дышит благодаря антифризу, и его роль куда важнее, чем просто "не дать закипеть".

Фото: Wikipedia by fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ антифриз

Зачем вообще нужен антифриз

Антифриз — это не просто жидкость для охлаждения. Он поддерживает рабочую температуру двигателя, защищает от перегрева и замерзания, смазывает помпу, предотвращает коррозию и накипь. Его задача — обеспечить стабильность в любом климате: от зимней стужи до летнего ада в пробках.

А вода — что, совсем нельзя

Если уж прижало, временно можно долить дистиллированную воду. Но на постоянку — категорически нет.

Вода:

быстро закипает,

замерзает уже при 0°C,

вызывает коррозию, особенно в алюминиевых деталях,

оставляет накипь, убивающую радиатор и патрубки.

Так что "вода вместо антифриза" — это как мороженое вместо масла в двигателе. Скользко будет, но недолго.

Почему антифриз бывает разного цвета

Цвет — не каприз химиков, а способ не перепутать состав. Важно: цвет — это не вкус, а тип.

Вот условная раскладка:

Зелёный - классический. На основе неорганических присадок. Подходит для старых авто.

Красный/розовый - органика (OAT). Современно, долговечно.

Синий/фиолетовый - гибридные варианты.

НЕЛЬЗЯ МЕШАТЬ антифризы разных типов, даже если они одного цвета. Это может вызвать химическую реакцию, осадок, пена — и снова ремонт на десятки тысяч.

Что нужно запомнить

Меняй антифриз раз в 3-5 лет, а не "когда вспомню".

Никогда не мешай жидкости разных производителей и типов.

И не думай, что "вода из-под крана" — это выход. Это путь к капремонту.

Уточнения

Антифриз — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах. Применяются в установках, работающих при низких температурах, для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, в качестве авиационных противообледенительных жидкостей и в качестве средства для очистки стекол. В качестве базовых жидкостей антифризов используются смеси этиленгликоля, пропиленгликоля, глицерина, одноатомных спиртов и других веществ с водой.

