Как один неверный литр антифриза может отправить вашу машину на капремонт

Автомобиль — не цветочный горшок, и заливать в него воду, "чтобы не перегрелся", идея так себе. Хотя до сих пор находятся водители, которые именно так и делают. На деле всё гораздо тоньше: двигатель живёт и дышит благодаря антифризу, и его роль куда важнее, чем просто "не дать закипеть".
Антифриз — это не просто жидкость для охлаждения. Он поддерживает рабочую температуру двигателя, защищает от перегрева и замерзания, смазывает помпу, предотвращает коррозию и накипь. Его задача — обеспечить стабильность в любом климате: от зимней стужи до летнего ада в пробках.
Если уж прижало, временно можно долить дистиллированную воду. Но на постоянку — категорически нет.
Вода:
быстро закипает,
замерзает уже при 0°C,
вызывает коррозию, особенно в алюминиевых деталях,
оставляет накипь, убивающую радиатор и патрубки.
Так что "вода вместо антифриза" — это как мороженое вместо масла в двигателе. Скользко будет, но недолго.
Цвет — не каприз химиков, а способ не перепутать состав. Важно: цвет — это не вкус, а тип.
Вот условная раскладка:
Зелёный - классический. На основе неорганических присадок. Подходит для старых авто.
Красный/розовый - органика (OAT). Современно, долговечно.
Синий/фиолетовый - гибридные варианты.
НЕЛЬЗЯ МЕШАТЬ антифризы разных типов, даже если они одного цвета. Это может вызвать химическую реакцию, осадок, пена — и снова ремонт на десятки тысяч.
Меняй антифриз раз в 3-5 лет, а не "когда вспомню".
Никогда не мешай жидкости разных производителей и типов.
И не думай, что "вода из-под крана" — это выход. Это путь к капремонту.
Антифриз — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах. Применяются в установках, работающих при низких температурах, для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, в качестве авиационных противообледенительных жидкостей и в качестве средства для очистки стекол. В качестве базовых жидкостей антифризов используются смеси этиленгликоля, пропиленгликоля, глицерина, одноатомных спиртов и других веществ с водой.
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.