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Граната внутри машины: чем опасен ШРУС и когда он действительно рвёт всё вокруг

2:10
Авто

Он щёлкает, трещит и "вибрирует" на поворотах — но многие водители не подозревают, что этот звук может стать началом конца. В народе его называют "гранатой", и не просто так. При отказе этот элемент действительно может "рвануть" — не в прямом смысле, а для кошелька и подвески.

ремонт автомобиля
Фото: Freepik by peoplecreations is licensed under Рublic domain
ремонт автомобиля

Речь идёт о ШРУСе - шарнире равных угловых скоростей. Он скрыт под колесом, в подвеске, но от его исправности зависит то, как машина поворачивает, разгоняется и не разваливается на кочках.

Что такое ШРУС и зачем он вообще нужен

ШРУС — это "коленный сустав" автомобиля. Он передаёт крутящий момент от коробки к колёсам, при этом позволяя им двигаться в разных направлениях. Без него машина не сможет ни плавно поворачивать, ни ехать по неровностям. А если он ломается — всё: треск, рывки, невозможность разгона и даже полное отключение одного колеса.

Как понять, что ШРУС умирает

Вот симптомы, на которые стоит обратить внимание:

  • Хруст или треск при поворотах — особенно на малой скорости. Это классика.

  • Дрожание и вибрации при разгоне — внутренняя граната просится в утиль.

  • Потёк пыльник — пыль и грязь делают своё дело быстро.

  • Щелчки при трогании с места — поздно, но ещё не катастрофа.

Если проигнорировать, "граната" может развалиться в движении. Тогда — эвакуатор, удар по подвеске и дорогой ремонт.

Почему его называют "гранатой"

Название пришло из народной механики. Наружный ШРУС действительно напоминает ручную гранату по форме: круглый корпус с сегментами и выступами. Но главное — эффект: при разрушении он "рвёт" всё вокруг — от шлицов до приводного вала.

Можно ли самому продиагностировать

Да. Вот лайфхак: выкручиваешь руль до упора и медленно едешь по кругу — влево, потом вправо. Слушаешь. Если хрустит — наружный ШРУС. Если на разгоне дёргает — внутренний. Чем раньше заметите, тем дешевле почините.

Уточнения

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС, жарг. — граната) обеспечивает передачу крутящего момента при углах поворота от 1 до 70 градусов относительно оси. ШРУСы изредка называют «гомокинетическими шарнирами» (от др.-греч. ὁμός — «равный, одинаковый» и κίνησις — «движение», «скорость»).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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