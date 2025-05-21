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Тайная сторона продажи авто: когда 13% налога станут неприятным сюрпризом

1:51
Авто

Купля-продажа автомобиля в России — как шахматная партия с государством. Льготы? Их почти нет. Закон об автодеференции, который обсуждали в Госдуме в 2023 году, отклонили. И даже если бы приняли, касался бы он только многодетных семей.

покупка автомобиля
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
покупка автомобиля

Маткапитал — единственный официальный бонус от государства

Но и тут нюансов больше, чем плюсов. Во-первых, доступен он лишь после рождения третьего ребёнка. Во-вторых, суммы сильно зависят от региона: где-то можно взять лишь 65 тысяч (например, в Бурятии), а где-то — до 366 тысяч (в Ненецком округе). Да и потратить можно не весь капитал, и только на отечественные автомобили, при этом далеко не в каждом регионе.

Как сэкономить без детей и бюрократии

Вот рабочие схемы:

  • Трейд-ин: сдаёте старое авто — получаете скидку на новое.

  • Кредиты со сниженной ставкой: особенно часто встречаются у китайских брендов.

  • Распродажи со складов: FAW, Geely, Kaiyi — скидки до миллиона рублей уже не редкость.

Продажа машины — тоже с ловушками

Не всё, что выручено — ваше. Если владели машиной меньше трёх лет, придётся платить 13% с дохода.

Есть исключения:

  • Цена сделки не выше 250 тысяч рублей.

  • Продажа ниже изначальной цены покупки.

Также можно снизить налог с помощью вычета в 250 000 рублей. Он не освобождает от уплаты полностью, но позволяет "урезать" базу налогообложения.

Покупка и продажа авто — это больше, чем просто сделки. Это — стратегия, где каждый шаг влияет на итог. И если знать правила, можно выйти в плюс даже в 2025 году.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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