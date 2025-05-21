Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сажалка для ленивых? Нет. Это просто умный способ сажать чеснок, не проклиная всё вокруг
В этой деревне время пошло вспять — и сразу вперёд: Сицилия здесь другая — живая и настоящая
Хочется обнять кота, а он уходит — вот что вы делаете не так
Что ели в советском поезде: меню вагона-ресторана, которое помнит только желудок
Тайны успешной смородины: как обрезка может увеличить размер ягод
Что лучше для похудения: беговая дорожка с наклоном или степпер? Это зависит от этих двух вещей
Творожно-рисовая запеканка, как в СССР: откройте для себя рецепт, который покорит ваше сердце
Экосистемы на грани: изменение климата запускает катастрофу, которую не остановить
Ты мой воздух: Пресняков обратился к Подольской в день её рождения

Водишь давно? Значит, эти пять нарушений ты точно совершаешь

2:05
Авто

Большинство водителей уверены: если ездить "по мелочи", то и наказания не будет. Но автоинспекторы уверены в обратном — и камеры, кстати, тоже. Мы собрали 5 нарушений, которые совершают почти все. Иногда — из-за невнимательности, иногда — сознательно. Но каждое из них может стоить штрафа или даже водительских прав.

Кольцевой перекресток
Фото: commons.wikimedia.org by TarHeel4793, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кольцевой перекресток

1. Разрешённое превышение — опасная ловушка

Двигаться со скоростью на 19 км/ч выше разрешенной можно без штрафа. Но если произойдёт авария, этот "невинный бонус" обернётся против вас: инспекторы могут признать превышение отягчающим фактором.

2. Жёлтый — это не "ещё можно"

Когда загорается жёлтый, большинство водителей жмут на газ, чтобы проскочить. Но по правилам, это сигнал остановки. Проезд на жёлтый — штраф 1000 рублей. А если вас поймают повторно, он вырастет до 5000 рублей. В особо "удачных" случаях — ещё и лишение прав на полгода.

3. Поворотники — не по желанию

Перестраиваться без включённого поворотника — одно из самых частых нарушений. Многие уверены: если "никому не мешаю", то и предупреждать не надо. Но пункт 8.1 ПДД с этим не согласен. Штраф — 500 рублей. А за конфликт на дороге из-за этого — и больше.

4. Второй ряд к повороту — раздражение и штраф

Некоторые водители подъезжают ко повороту не по краю, а "по-блатному" — со второго ряда. Это не только нарушает движение, но и раздражает окружающих. Результат — штраф, а в случае ДТП — ещё и вина.

5. Левая полоса за городом — не для прогулок

Едете по трассе в левой полосе просто потому что "удобно"? Подумайте дважды. Она предназначена только для обгона. Занимать её без необходимости — нарушение. Штраф — 1500 рублей.

Уточнения

Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
Авто
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи Аудио 
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник
Экономика и бизнес
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник Аудио 
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Недвижимость
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели Аудио 
Популярное
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи

О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.

Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Телепортация подтверждена: учёные стерли расстояние между частицами и переписали физику
Ухо Трампа, голос Путина: созвон, после которого ястребам осталось только каркать Дмитрий Плотников Моя мама — мэр, мы тебя на СВО отправим. Эксперты оценили размах явления Любовь Степушова Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская
Не доверяй этикетке: как вычислить контрафакт за 3 минуты
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник
Даже после 300 000 км — ни стука, ни скрипа: эти машины просто не сдаются
Даже после 300 000 км — ни стука, ни скрипа: эти машины просто не сдаются
Последние материалы
Сажалка для ленивых? Нет. Это просто умный способ сажать чеснок, не проклиная всё вокруг
В этой деревне время пошло вспять — и сразу вперёд: Сицилия здесь другая — живая и настоящая
Хочется обнять кота, а он уходит — вот что вы делаете не так
Что ели в советском поезде: меню вагона-ресторана, которое помнит только желудок
Тайны успешной смородины: как обрезка может увеличить размер ягод
Что лучше для похудения: беговая дорожка с наклоном или степпер? Это зависит от этих двух вещей
Творожно-рисовая запеканка, как в СССР: откройте для себя рецепт, который покорит ваше сердце
Экосистемы на грани: изменение климата запускает катастрофу, которую не остановить
Водишь давно? Значит, эти пять нарушений ты точно совершаешь
Ты мой воздух: Пресняков обратился к Подольской в день её рождения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.