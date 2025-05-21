Водишь давно? Значит, эти пять нарушений ты точно совершаешь

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Большинство водителей уверены: если ездить "по мелочи", то и наказания не будет. Но автоинспекторы уверены в обратном — и камеры, кстати, тоже. Мы собрали 5 нарушений, которые совершают почти все. Иногда — из-за невнимательности, иногда — сознательно. Но каждое из них может стоить штрафа или даже водительских прав.

Фото: commons.wikimedia.org by TarHeel4793, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кольцевой перекресток

1. Разрешённое превышение — опасная ловушка

Двигаться со скоростью на 19 км/ч выше разрешенной можно без штрафа. Но если произойдёт авария, этот "невинный бонус" обернётся против вас: инспекторы могут признать превышение отягчающим фактором.

2. Жёлтый — это не "ещё можно"

Когда загорается жёлтый, большинство водителей жмут на газ, чтобы проскочить. Но по правилам, это сигнал остановки. Проезд на жёлтый — штраф 1000 рублей. А если вас поймают повторно, он вырастет до 5000 рублей. В особо "удачных" случаях — ещё и лишение прав на полгода.

3. Поворотники — не по желанию

Перестраиваться без включённого поворотника — одно из самых частых нарушений. Многие уверены: если "никому не мешаю", то и предупреждать не надо. Но пункт 8.1 ПДД с этим не согласен. Штраф — 500 рублей. А за конфликт на дороге из-за этого — и больше.

4. Второй ряд к повороту — раздражение и штраф

Некоторые водители подъезжают ко повороту не по краю, а "по-блатному" — со второго ряда. Это не только нарушает движение, но и раздражает окружающих. Результат — штраф, а в случае ДТП — ещё и вина.

5. Левая полоса за городом — не для прогулок

Едете по трассе в левой полосе просто потому что "удобно"? Подумайте дважды. Она предназначена только для обгона. Занимать её без необходимости — нарушение. Штраф — 1500 рублей.

Уточнения

Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения.



