Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поезд Москва—Адлер: эпопея, в которой участвовала вся страна
Змеи массово атакуют российских туристов на Бали: лечение превращается в кошмар
Это не посадка, а подстава: как одна лунка портит два томата сразу
Розу Сябитову обвинили за её отношение к взрослому сыну: телеведущая не стала церемониться с критиками — вот что она сказала
Кислая клубника? Оставьте эти отговорки, вот где настоящая проблема
Салонный блеск дома? Эти привычки мешают вам получить идеальный результат
Звёздная карта, изменившая историю: что обнаружили учёные в древних текстах Китая
Новая тенденция среди бегунов — она помогает снизить утомляемость и улучшить фигуру
Автовокзал и междугородний автобус: дорожная романтика по‑советски

Двигатель на полмиллиона километров: кто бы мог подумать, что такие моторы ставят в бюджетные машины

2:05
Авто

Многие уверены: чтобы силовой агрегат служил верой и правдой, нужно сразу брать машину с дорогим двигателем. Но на практике "долгоиграющие" моторы нередко встречаются в самых обычных, массовых моделях.

Двигатель автомобиля
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Двигатель автомобиля

Вот три бюджетных двигателя, которые приятно удивляют ресурсом и надёжностью.

Renault К4М — старый добрый "трудяга"

Эта 1.6-литровая бензиновая "четвёрка" с отдачей 102-105 л. с. встречается на Almera, Logan, Duster, Sandero и Largus. Чугунный блок цилиндров, простая компоновка и гидрокомпенсаторы позволяют мотору ходить до 500 000 км без капремонта. А если мало — у него есть старший брат F4R с объёмом 2.0 и мощностью до 143 "лошадей". Он тоже не из тех, кто сдается первым.

Volkswagen BSE 1.6 MPI — уходит, но не забывается

Этот двигатель с алюминиевым блоком и чугунными гильзами знаком владельцам Jetta, Passat B6, Golf V-VI и Skoda Octavia. Мощность скромная — 102 л. с., зато надёжность впечатляет. При правильном уходе легко проходит 500+ тысяч км. И да, ремень ГРМ тут можно поменять самому — редкость в наши дни. Правда, мотор больше не выпускается, так что встречается он только на машинах с пробегом.

Hyundai G4FA — надёжный новичок

Корейцы умеют делать простые, но живучие моторы. G4FA (1.4 л, 107 л. с.) и G4FC (1.6 л, 123 л. с.) ставятся на Rio, Solaris, Ceed, Creta и i30. Оба двигателя имеют алюминиевый блок и спокойно "переваривают" активную эксплуатацию. Они до сих пор в строю — и это уже о многом говорит.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Что можно сделать из старого зонта? 5 крутых идей
Недвижимость
Что можно сделать из старого зонта? 5 крутых идей Аудио 
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью
Авто
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью Аудио 
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека Аудио 
Популярное
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле

Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.

Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Этот пустяк может стоить двигателя: что нельзя делать, когда мчишься по шоссе
Германия и США запускают ракетный маркетинг в Европе: ATACMS и Patriot под местным брендом Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Последние материалы
Добавьте это на этапе полоскания — и даже старые полотенца станут как новые
Топ-5 самых несуразных легковушек СССР: когда инженерия шла боком
Анна Седокова должна 60 млн рублей: какие требования выдвигает семья Яниса Тиммы?
Ореховая паста — не только для бутербродов: 5 способов использовать её, о которых вы не думали
Чудо природы, которое не нуждается в рекламе — почему стоит увидеть Байкал
Когда лапы требуют любви: что скрывает ревнивый взгляд вашего питомца
Ваша кожа всё чувствует: простая ошибка, которая превращает уход в пытку
Клубника поспела раньше на 2 недели: что подсыпают в грядки самые хитрые
Лишь несколько шагов и слива может оказаться в смертельной ловушке: узнайте, кто её поджидает
Нашёл аналог, который лучше оригинала: работает тише, служит дольше, стоит в два раза дешевле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.