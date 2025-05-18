Двигатель на полмиллиона километров: кто бы мог подумать, что такие моторы ставят в бюджетные машины

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Многие уверены: чтобы силовой агрегат служил верой и правдой, нужно сразу брать машину с дорогим двигателем. Но на практике "долгоиграющие" моторы нередко встречаются в самых обычных, массовых моделях.

Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Двигатель автомобиля

Вот три бюджетных двигателя, которые приятно удивляют ресурсом и надёжностью.

Renault К4М — старый добрый "трудяга"

Эта 1.6-литровая бензиновая "четвёрка" с отдачей 102-105 л. с. встречается на Almera, Logan, Duster, Sandero и Largus. Чугунный блок цилиндров, простая компоновка и гидрокомпенсаторы позволяют мотору ходить до 500 000 км без капремонта. А если мало — у него есть старший брат F4R с объёмом 2.0 и мощностью до 143 "лошадей". Он тоже не из тех, кто сдается первым.

Volkswagen BSE 1.6 MPI — уходит, но не забывается

Этот двигатель с алюминиевым блоком и чугунными гильзами знаком владельцам Jetta, Passat B6, Golf V-VI и Skoda Octavia. Мощность скромная — 102 л. с., зато надёжность впечатляет. При правильном уходе легко проходит 500+ тысяч км. И да, ремень ГРМ тут можно поменять самому — редкость в наши дни. Правда, мотор больше не выпускается, так что встречается он только на машинах с пробегом.

Hyundai G4FA — надёжный новичок

Корейцы умеют делать простые, но живучие моторы. G4FA (1.4 л, 107 л. с.) и G4FC (1.6 л, 123 л. с.) ставятся на Rio, Solaris, Ceed, Creta и i30. Оба двигателя имеют алюминиевый блок и спокойно "переваривают" активную эксплуатацию. Они до сих пор в строю — и это уже о многом говорит.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

