Двигатель на полмиллиона километров: кто бы мог подумать, что такие моторы ставят в бюджетные машины

Многие уверены: чтобы силовой агрегат служил верой и правдой, нужно сразу брать машину с дорогим двигателем. Но на практике "долгоиграющие" моторы нередко встречаются в самых обычных, массовых моделях.
Вот три бюджетных двигателя, которые приятно удивляют ресурсом и надёжностью.
Эта 1.6-литровая бензиновая "четвёрка" с отдачей 102-105 л. с. встречается на Almera, Logan, Duster, Sandero и Largus. Чугунный блок цилиндров, простая компоновка и гидрокомпенсаторы позволяют мотору ходить до 500 000 км без капремонта. А если мало — у него есть старший брат F4R с объёмом 2.0 и мощностью до 143 "лошадей". Он тоже не из тех, кто сдается первым.
Этот двигатель с алюминиевым блоком и чугунными гильзами знаком владельцам Jetta, Passat B6, Golf V-VI и Skoda Octavia. Мощность скромная — 102 л. с., зато надёжность впечатляет. При правильном уходе легко проходит 500+ тысяч км. И да, ремень ГРМ тут можно поменять самому — редкость в наши дни. Правда, мотор больше не выпускается, так что встречается он только на машинах с пробегом.
Корейцы умеют делать простые, но живучие моторы. G4FA (1.4 л, 107 л. с.) и G4FC (1.6 л, 123 л. с.) ставятся на Rio, Solaris, Ceed, Creta и i30. Оба двигателя имеют алюминиевый блок и спокойно "переваривают" активную эксплуатацию. Они до сих пор в строю — и это уже о многом говорит.
Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.
Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.