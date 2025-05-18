Эти 10 машин сгниют раньше, чем успеешь их продать — подумайте, нужны ли они вам

5:30 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие водители оценивают состояние автомобиля по внешнему виду — блестит кузов, значит всё в порядке. Но на самом деле ржавчина может скрываться глубже, поражая элементы, от которых зависит безопасность: стойки, подрамники, крепления подвески. Если коррозия добралась до этих участков, ремонт обойдётся дорого и не всегда поможет.

Фото: Wikipedia by OSX is licensed under Общественное достояние mazda 3

Порой "ржа" начинает появляться уже через 2-3 года после выпуска машины, даже при аккуратной эксплуатации. Всё дело в слабой антикоррозийной защите, на которой некоторые автопроизводители экономят.

Даже новые автомобили могут пострадать от коррозии, если долго стояли в сырых портах или на открытых складах. И хотя снаружи их потом приводят в порядок перед продажей, повреждения уже могут быть.

Вот список машин, которые особенно подвержены гниению. Перед покупкой подержанного авто из этого списка — будьте бдительны, внимательно осматривайте кузов и днище.

1. Ford Focus II (2004-2010)

Ржавеют: арки, двери, днище, лючок бензобака, задняя дверь.

Несмотря на улучшения по сравнению с первым поколением, у "Фокуса" всё ещё остаются слабые места. Особо проблемные — экземпляры, не прошедшие дополнительную обработку.

2. Ford Mondeo III (2000-2007)

Ржавеют: пороги, арки, капот, багажник, двери.

Коррозия может появиться быстрее, чем у предыдущего поколения, особенно у машин до рестайлинга 2003 года.

Также уязвимы:

Ford Ka I (1996-2008) — пол, чашки подвески, задние крылья.

Ford S-Max I (2006-2015) — двери, ходовая часть.

3. Mazda 6 I (2002-2008)

Ржавеют: арки, днище, капот, дверные кромки.

Пожалуй, одна из самых "ржавеющих" Mazda. Особенно плохо защищены машины первых лет выпуска.

4. Mazda 6 II (2007-2012)

Ржавеют: арки задних колес, двери, крышка багажника.

Защиту улучшили, но проблем всё равно хватает — особенно у универсалов.

5. Mazda 3 I (2003-2009)

Ржавеют: задние арки, пороги, двери, элементы подвески.

Шумоизоляции мало, антикоррозийной защиты — тоже.

Также страдают от коррозии:

Mazda 2 (2002-2007) — задние крылья.

Mazda 5 (2005-2010) — арки, пол.

Mazda MX-5 NC (2005-2015) — капот, задняя дверца, пороги.

6. Opel Astra II Classic (2004-2009)

Ржавеют: арки, крылья, капот, кромки дверей.

Несмотря на частичную оцинковку, защита оказалась слабой. Возраст не всегда играет роль — даже "свежие" кузова покрываются пятнами.

7. Opel Corsa D (2006-2014)

Ржавеют: задние крылья, багажник, места под декоративными накладками.

Молодость кузова не спасает — слабая защита в уязвимых местах.

8. Daewoo Matiz (1998-2007)

Ржавеют: пороги, арки, двери, днище.

Бюджетная модель, в которой практически отсутствует антикоррозийная обработка. Многие экземпляры буквально гниют снизу вверх.

Также стоит остерегаться:

Daewoo/FSO Lanos (1997-2008) — арки, пороги, магистрали тормозов.

9. Mercedes-Benz ML W163 (1997-2004)

Ржавеют: пороги, арки, двери, элементы подвески.

Для Mercedes тех лет — коррозия была настоящей бедой. Даже E-класс W210, казалось бы, премиум-сегмент, гнил буквально на глазах.

Также уязвимы:

Mercedes A-Class W168 — пороги, двери.

Mercedes B-Class W245 — швы, облицовка, багажник.

Mercedes C-Class W203 — арки, лонжероны, элементы подвески.

10. Kia Cee'd / Hyundai i30 (2006-2012)

Ржавеют: двери, крышка багажника, места под ручками и молдингами.

Хорошие в управлении и комфорте, но кузов подводит — слабый лак, слабая защита от соли и влаги.

Многие из этих машин — надёжные, популярные, с неплохой динамикой. Но коррозия может превратить их в "пожирателей бюджета". Если всё-таки присматриваетесь к одной из них — обязательно проводите тщательный осмотр: проверьте днище, арки, кромки дверей, багажник. Лучше один раз вложиться в диагностику, чем потом платить за переварку кузова.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

