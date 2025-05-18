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Пыль в глаза и полный привод: чем реально можно заменить Duster, не сходя с ума

2:54
Авто

Кроссоверы давно не просто модный тренд — это одни из самых популярных и востребованных машин на рынке, в том числе и подержанных. При этом выбор не ограничивается Renault Duster, который в 2025 году стоит от 1,5 млн рублей. На вторичке можно найти более интересные варианты — и при этом не переплатить.

Hyundai Santa Fe
Фото: Wikipedia by IFCAR, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Hyundai Santa Fe

1. Mazda CX-5

Цена: от 2 500 000 до 3 940 000 рублей

За те же деньги, что и новый Duster, можно взять 4-5-летнюю Mazda CX-5 с пробегом до 100 тысяч километров. Машина с 2-литровым 150-сильным мотором, 6-ступенчатым автоматом и полным приводом — это стильный и надёжный вариант с низким расходом топлива и хорошей динамикой. Небольшие проблемы бывают, но в целом — отличный выбор.

2. BMW X1

Цена: от 3 800 000 до 4 500 000 рублей

Если хочется премиум, но бюджет ограничен, присмотритесь к подержанному BMW X1 первого поколения (2014-2015 годов). Особенно рекомендованы дизельные версии с мотором N47 и полным приводом. Требуется заменить ремень ГРМ около 150 тысяч километров, но при внимательном уходе этот кроссовер будет служить долго и верно.

3. Ford Kuga

Цена: от 3 000 000 до 3 800 000 рублей

Ford Kuga с 1.5-литровым турбомотором EcoBoost мощностью 150 л. с. — ещё один достойный кандидат. На вторичном рынке можно найти машины с пробегом до 100 тысяч километров. Турбина спокойно проживёт до 250 тысяч, а при своевременном обслуживании Kuga не подведёт. Главное — перед покупкой сделать глубокую диагностику.

4. Hyundai Santa Fe

Цена: от 4 500 000 до 8 190 000 рублей

С бюджетом около 1,5 млн рублей можно присмотреться и к Hyundai Santa Fe с 2,4-литровым дизельным мотором на 200 л. с. Эти автомобили отличаются просторным салоном и хорошей надёжностью. Найти незаезженный экземпляр несложно, а двигатель и коробка передач требуют минимального внимания.

Главное правило при выборе подержанного кроссовера — не экономить на диагностике и тщательно проверять историю обслуживания. Это поможет избежать проблем и наслаждаться новой машиной без лишних забот.

Уточнения

Renault Duster (Да́стер — от англ. dust — «пыль») — кроссовер, разработанный в техноцентре Renault в Гвианкуре.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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