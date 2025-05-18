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Советские грузовики, которые покорили даже самые капризные зарубежные рынки

3:58
Авто

Знаете ли вы, что один из самых массовых советских грузовиков выпускали целых 20 лет — и собирали не только в СССР, но и в четырёх других странах? Советский автопром давно прославился не роскошью, а надежностью и простотой, что делает некоторые модели настоящими легендами до сих пор.

Буханка
Фото: commons.wikimedia.org by kees torn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Буханка

ГАЗ-51 — народный работяга

Эта машина появилась в 1946 году и производилась аж до 1966-го. За это время её собрали не только в Советском Союзе, но и в Северной Корее, Китае, Польше и Финляндии. Финны сделали даже удлинённый кузов для своих нужд. Всего в СССР выпустили более 3,5 миллионов таких грузовиков — при том, что они были недорогими в производстве и отличались простой конструкцией, что обеспечивало им популярность.

ЗИС-150 — советский грузовик, покоривший Поднебесную

В начале 50-х именно ЗИС-150 стал отправной точкой для китайской автомобильной промышленности — технология сборки была передана Китаю в 1953 году. Также эти грузовики производили в Румынии, а выпуск продолжался до середины 1960-х. Это был доступный и неприхотливый автомобиль, который ценили за надёжность и простоту эксплуатации.

Легендарный ЗИЛ-130 — символ эпохи

Производство модели длилось с 1964 по 1995 год. За эти три десятилетия выпустили более 3,4 миллиона грузовиков, которые поставлялись не только в Советский Союз, но и экспортировались в Китай, Финляндию, страны Варшавского договора, а также на Кипр. ЗИЛ-130 отличался универсальностью и по сей день считается одной из самых удачных советских моделей.

ГАЗ-53 — с мощным мотором и достойной репутацией

Этот грузовик выпускали с 1961 по 1993 год. Машина получила более мощный двигатель и улучшенную ходовую часть по сравнению с предыдущими моделями. ГАЗ-53 широко использовался в ДОСААФ и выпускался не только в СССР, но и в Болгарии. Сегодня такие машины всё ещё можно встретить на дорогах.

ЗИЛ-157 — кроссовер советских грузовиков

Этот "монстр" со смешанными характеристиками — проходимостью, прочностью и вместительностью — собирали с 1958 по 1991 год. За этот период выпустили около 950 тысяч экземпляров. Особой популярностью модель пользовалась в Китае, где её собирали по советской лицензии под другой маркой.

"Буханка" — экспортная легенда из СССР

УАЗ-450 и его модификации, известные как "Буханка", прославились на весь мир. Их покупали почти по всей Европе, в Азии и даже в США. Интересно, что эти машины продавали и в Великобритании — небольшими партиями, но это было признание качества советского автопрома.

УРАЛ-375 — любимец военных и экстремалов

Известный своей феноменальной проходимостью грузовик стал настоящей звездой не только в СССР, но и за рубежом. Несмотря на большой аппетит к топливу, "Урал" поставлялся в страны Варшавского договора, а также в Иран и Ирак, где эксплуатируется и по сей день.

Советские грузовики — это не просто техника, а часть истории, которые даже спустя десятилетия вызывают уважение и интерес. Их простота, надежность и массовость сделали их иконами советского автопрома.

Уточнения

Грузовой автомобиль (разг. грузовик) — автомобиль, предназначенный для перевозки грузов в кузове или на грузовой платформе.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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