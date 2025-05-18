30 тысяч километров — и всё: коробки передач, которые разваливаются раньше срока

Коробка передач — одна из самых важных деталей автомобиля, напрямую влияющая на комфорт и надежность езды. Но, увы, далеко не все трансмиссии одинаково хороши. Многие из них "любят" ломаться и доставлять неприятности своим владельцам. Вот список самых проблемных коробок, с которыми лучше быть осторожнее.
Против устоявшегося мнения, механические коробки не всегда надежнее автоматов. Одной из самых капризных считается IB5 от американской компании Ford. Ее можно встретить в таких моделях, как Focus и Fiesta. Особенно плохо она ведет себя на моторах мощнее 100 лошадиных сил. Основные больные места — подшипники и дифференциал, которые выходят из строя чаще всего.
Этот вариатор широко используется на автомобилях Nissan, Mitsubishi, а также Suzuki, Dodge и Jeep. Его главная фишка — стальной ремень, состоящий из множества тонких лент, который обеспечивает плавное переключение передач. Но именно он же и становится причиной проблем — особенно заметных при пробуксовках и резкой езде, что может привести к серьезным поломкам.
Французская разработка для Renault, Citroen и Peugeot, которая, несмотря на обновления в 2009 году, так и не избавилась от "болезней". Гидротрансформатор здесь ненадежен, а переключения происходят хаотично, что сильно раздражает водителей, предпочитающих динамичную езду.
Эта 6-ступенчатая автоматическая коробка очень популярна у Chevrolet и Opel, но при этом весьма капризна. Уже после 30 тысяч километров появляются проблемы: частые перегревы и поломки гидротрансформатора. Несмотря на доработки в 2014 году, "врожденные" недостатки не ушли.
Коробка с 7 ступенями, запущенная в 2006 году на автомобилях Volkswagen и родственных брендах. Она распространена, но вызывает много нареканий. Характерные подергивания и рывки приводят к быстрому износу сцепления и другим проблемам с трансмиссией.
Выбирая автомобиль, не стоит слепо доверять репутации бренда — именно коробка передач может стать главным камнем преткновения на пути к беззаботной езде.
Коро́бка переда́ч (также коробка) — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения.
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