30 тысяч километров — и всё: коробки передач, которые разваливаются раньше срока

2:44 Your browser does not support the audio element. Авто

Коробка передач — одна из самых важных деталей автомобиля, напрямую влияющая на комфорт и надежность езды. Но, увы, далеко не все трансмиссии одинаково хороши. Многие из них "любят" ломаться и доставлять неприятности своим владельцам. Вот список самых проблемных коробок, с которыми лучше быть осторожнее.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain коробка передач

1. Механическая коробка IB5

Против устоявшегося мнения, механические коробки не всегда надежнее автоматов. Одной из самых капризных считается IB5 от американской компании Ford. Ее можно встретить в таких моделях, как Focus и Fiesta. Особенно плохо она ведет себя на моторах мощнее 100 лошадиных сил. Основные больные места — подшипники и дифференциал, которые выходят из строя чаще всего.

2. Вариатор Jatco JF011E

Этот вариатор широко используется на автомобилях Nissan, Mitsubishi, а также Suzuki, Dodge и Jeep. Его главная фишка — стальной ремень, состоящий из множества тонких лент, который обеспечивает плавное переключение передач. Но именно он же и становится причиной проблем — особенно заметных при пробуксовках и резкой езде, что может привести к серьезным поломкам.

3. Гидромеханическая коробка DP0

Французская разработка для Renault, Citroen и Peugeot, которая, несмотря на обновления в 2009 году, так и не избавилась от "болезней". Гидротрансформатор здесь ненадежен, а переключения происходят хаотично, что сильно раздражает водителей, предпочитающих динамичную езду.

4. Гидромеханическая Hydra-matic GM 6T30

Эта 6-ступенчатая автоматическая коробка очень популярна у Chevrolet и Opel, но при этом весьма капризна. Уже после 30 тысяч километров появляются проблемы: частые перегревы и поломки гидротрансформатора. Несмотря на доработки в 2014 году, "врожденные" недостатки не ушли.

5. Автоматическая DSG DQ200

Коробка с 7 ступенями, запущенная в 2006 году на автомобилях Volkswagen и родственных брендах. Она распространена, но вызывает много нареканий. Характерные подергивания и рывки приводят к быстрому износу сцепления и другим проблемам с трансмиссией.

Выбирая автомобиль, не стоит слепо доверять репутации бренда — именно коробка передач может стать главным камнем преткновения на пути к беззаботной езде.

Уточнения

Коро́бка переда́ч (также коробка) — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения.

