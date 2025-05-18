Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Блюда из столовой СССР: проверенные временем рецепты
Отечность и усталость? Огурец на помощь! И не только для салатов
Жареный сыр — твой новый любимый способ удивить гостей
Пенсия из России и кипрское солнце: как Алла Пугачёва живёт за границей без местных льгот
Почему кошка не чувствует вины за разбитую вазу? Узнайте, что она на самом деле ощущает
Скоро в квитанциях: насколько вырастут тарифы на ЖКХ
Реки Земли раскрыли свой секрет: что скрывалось на картах последние 100 лет
Россиянин попал в Мексику и не поверил, что люди там делают это каждую неделю
Два ряда, одна грядка — и целое ведро сладкой клубники раньше всех

Немецкие автомобили, которые успели сломать нервы и выбить деньги из кармана

3:21
Авто

Немецкие автомобили часто воспринимаются как символ качества и надежности, на которые стоит равняться. Однако, как и в любой "элитной стае", здесь встречаются и проблемные модели, которые заставляют владельцев кусать локти. Разберём семь таких "паршивых овец" немецкого автопрома.

Audi A5 Coupé S-Line Phantomschwarz
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas doerfer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Audi A5 Coupé S-Line Phantomschwarz

Volkswagen Touran (2015 и позже)

Этот семейный автомобиль мог стать отличным выбором, особенно учитывая рекордные продажи в Европе. Но в России Touran не получил широкого признания — и не случайно. Владельцы жалуются на массу проблем с электроникой, автоматической коробкой передач и лакокрасочным покрытием. Вроде бы мелочи, а неприятности создают немало.

Audi Q5 (2008-2017)

Автомобиль, который должен был радовать, оказался источником разочарования. Несмотря на популярность на вторичном рынке, у моделей этого периода серьёзные проблемы с подвеской, электроникой и фарами. Считается, что эти автомобили заслуживают внимания, но только с большой осторожностью.

Mercedes A-Class (2018 и позже)

Премиальный бренд не гарантирует безупречность. Модели А-класса часто огорчают владельцев проблемами с электрикой, отделкой салона и плохо работающим кондиционером. Почти треть опрошенных отметила эти недостатки, что подрывает престиж даже самого известного производителя.

Volkswagen Polo (до 2018)

Поло, популярный среди таксистов, тоже оказался далеко не безупречным. Модели, выпущенные после 2018 года, страдают от слабых моторов, проблем с коробкой передач и электрической проводкой. Особое внимание стоит уделять именно автомобилям на вторичном рынке — они часто требуют ремонта.

Opel Astra (последние 5 лет)

Репутация Опеля в России изначально не была безупречной, а последние модели Astra, начиная с 2015 года, только усугубили ситуацию. Практически каждый узел — аккумулятор, двигатель, трансмиссия или сцепление — даёт о себе знать. Покупать такие авто — рисковать.

Opel Mokka X (2016-2019)

Хотя и здесь проблемы не столь серьёзны, как у других моделей, Mokka X всё же имеет свои слабые места. В основном это электроника, кондиционер и навигационная система. Если хочется такой автомобиль, стоит тщательно проверять его состояние.

Audi A6 (2011-2018)

Самое большое разочарование среди немецких машин — Audi A6. Сложная конструкция и нелогичная компоновка подкапотного пространства приводят к многочисленным неисправностям. Почти половина моделей страдает от проблем с двигателем и проводкой, что делает их покупку весьма рискованной.

Немецкий автопром — это, конечно, высший пилотаж в мире автомобилей, но даже лучшие бренды могут преподнести сюрпризы. При выборе автомобиля всегда стоит смотреть не только на бренд, но и на конкретную модель и год выпуска.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Недвижимость
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры Аудио 
Потрескавшиеся пятки? Лимон и 30 минут, и проблема исчезает
Красота и стиль
Потрескавшиеся пятки? Лимон и 30 минут, и проблема исчезает Аудио 
Популярное
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле

Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.

Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Переговорный процесс отложен: фронт и дипломатия — итоги середины мая Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Скрытая функция автомата: одна кнопка — и машина тормозит сама
Этот пустяк может стоить двигателя: что нельзя делать, когда мчишься по шоссе
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Последние материалы
Блюда из столовой СССР: проверенные временем рецепты
Отечность и усталость? Огурец на помощь! И не только для салатов
Жареный сыр — твой новый любимый способ удивить гостей
Немецкие автомобили, которые успели сломать нервы и выбить деньги из кармана
Пенсия из России и кипрское солнце: как Алла Пугачёва живёт за границей без местных льгот
Почему кошка не чувствует вины за разбитую вазу? Узнайте, что она на самом деле ощущает
Скоро в квитанциях: насколько вырастут тарифы на ЖКХ
Реки Земли раскрыли свой секрет: что скрывалось на картах последние 100 лет
Россиянин попал в Мексику и не поверил, что люди там делают это каждую неделю
Два ряда, одна грядка — и целое ведро сладкой клубники раньше всех
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.