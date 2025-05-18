Немецкие автомобили, которые успели сломать нервы и выбить деньги из кармана

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Немецкие автомобили часто воспринимаются как символ качества и надежности, на которые стоит равняться. Однако, как и в любой "элитной стае", здесь встречаются и проблемные модели, которые заставляют владельцев кусать локти. Разберём семь таких "паршивых овец" немецкого автопрома.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas doerfer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Audi A5 Coupé S-Line Phantomschwarz

Volkswagen Touran (2015 и позже)

Этот семейный автомобиль мог стать отличным выбором, особенно учитывая рекордные продажи в Европе. Но в России Touran не получил широкого признания — и не случайно. Владельцы жалуются на массу проблем с электроникой, автоматической коробкой передач и лакокрасочным покрытием. Вроде бы мелочи, а неприятности создают немало.

Audi Q5 (2008-2017)

Автомобиль, который должен был радовать, оказался источником разочарования. Несмотря на популярность на вторичном рынке, у моделей этого периода серьёзные проблемы с подвеской, электроникой и фарами. Считается, что эти автомобили заслуживают внимания, но только с большой осторожностью.

Mercedes A-Class (2018 и позже)

Премиальный бренд не гарантирует безупречность. Модели А-класса часто огорчают владельцев проблемами с электрикой, отделкой салона и плохо работающим кондиционером. Почти треть опрошенных отметила эти недостатки, что подрывает престиж даже самого известного производителя.

Volkswagen Polo (до 2018)

Поло, популярный среди таксистов, тоже оказался далеко не безупречным. Модели, выпущенные после 2018 года, страдают от слабых моторов, проблем с коробкой передач и электрической проводкой. Особое внимание стоит уделять именно автомобилям на вторичном рынке — они часто требуют ремонта.

Opel Astra (последние 5 лет)

Репутация Опеля в России изначально не была безупречной, а последние модели Astra, начиная с 2015 года, только усугубили ситуацию. Практически каждый узел — аккумулятор, двигатель, трансмиссия или сцепление — даёт о себе знать. Покупать такие авто — рисковать.

Opel Mokka X (2016-2019)

Хотя и здесь проблемы не столь серьёзны, как у других моделей, Mokka X всё же имеет свои слабые места. В основном это электроника, кондиционер и навигационная система. Если хочется такой автомобиль, стоит тщательно проверять его состояние.

Audi A6 (2011-2018)

Самое большое разочарование среди немецких машин — Audi A6. Сложная конструкция и нелогичная компоновка подкапотного пространства приводят к многочисленным неисправностям. Почти половина моделей страдает от проблем с двигателем и проводкой, что делает их покупку весьма рискованной.

Немецкий автопром — это, конечно, высший пилотаж в мире автомобилей, но даже лучшие бренды могут преподнести сюрпризы. При выборе автомобиля всегда стоит смотреть не только на бренд, но и на конкретную модель и год выпуска.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

