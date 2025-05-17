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Масло уходит как вода из сита: почему двигатель выпивает литры, и что с этим делать

2:38
Авто

Несмотря на постоянную модернизацию двигателей внутреннего сгорания, многие автовладельцы сталкиваются с проблемой повышенного расхода масла. Стандартным считается расход до 1 литра на 1000 км пробега. Если же за сервисный интервал уровень масла на щупе падает более чем наполовину, это повод для тревоги.

Моторное масло
Фото: sigaus. es by SIGAUS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Моторное масло

Как правильно проверять уровень масла

Для правильной проверки масла машину нужно поставить на ровную поверхность, заглушить двигатель и подождать 5-10 минут, чтобы масло стекло в поддон. Затем щуп вынимают, вытирают и вставляют обратно для измерения уровня. Нормальный уровень масла находится между метками "min" и "max". Доливку проводят малыми порциями по 100 мл, регулярно проверяя уровень.

Основные причины повышенного расхода масла

  • Износ двигателя и пробег. С увеличением пробега растут зазоры и снижается компрессия, что приводит к попаданию масла в камеру сгорания и появлению дыма.

  • Неправильная вязкость и качество масла. Использование масла с неподходящей вязкостью или низкого качества мешает кольцам создавать правильную масляную пленку, вызывая повышенный расход.

  • Закоксовка поршневых колец. Перегрев двигателя, длительные простои или несвоевременная замена масла ухудшают подвижность колец и снижают компрессию.

  • Износ уплотнителей и сальников. Утечки масла наружу и попадание его в камеру сгорания проявляются дымом и увеличенным расходом.

Влияние режима эксплуатации на расход масла

Неправильный режим эксплуатации — частая езда на высоких оборотах и короткие поездки, особенно зимой — увеличивают расход масла. В таких условиях масло обогащается топливом, ухудшается его вязкость и повышается угар.

Особенности турбированных двигателей

В турбированных двигателях расход масла выше из-за конструкции турбины и её нагрева. Забитые или изношенные форсунки ухудшают распыл топлива, что также повышает расход масла. Для устранения проблемы рекомендуют использовать специальные промывки и своевременно обслуживать топливную систему.

Рекомендации по поддержанию нормального расхода масла

Для поддержания нормального уровня масла важно регулярно проверять его, использовать качественные масла по рекомендациям производителя и вовремя обслуживать двигатель и связанные с ним системы.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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