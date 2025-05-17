Машины-гиганты для дорог, которых нет: топ внедорожников с самым высоким клиренсом в России

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Большой дорожный просвет — один из главных факторов, который покупатели учитывают при выборе внедорожника. Это логично: чем выше машина над землёй, тем проще ей преодолевать препятствия и бездорожье. Но в мире современных внедорожников эта тема гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд.

Фото: Wikipedia by Autosdeprimera, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Toyota Land Cruiser 300

Сегодня почти все внедорожники сидят высоко — от люксовых моделей до суровых джипов для охотников и путешественников. При этом важно понимать разницу между системами полного привода: 4x4 (4WD) и AWD. В то время как многие седаны уже оснащаются AWD, именно внедорожники с классическим 4x4 сохраняют свою уникальную нишу.

Мы собрали топ-10 внедорожников с самым высоким дорожным просветом, доступных на российском рынке. Данные приведены по официальным сайтам производителей.

1. Land Rover Range Rover — от 219 до 295 мм

Range Rover — это икона роскоши и внедорожных возможностей. Последняя версия SV оснащена адаптивной подвеской с автоматической регулировкой высоты, что позволяет увеличивать дорожный просвет с 219 до 295 мм. Это особенно важно при смене "круизного" режима на внедорожный, когда нужно преодолевать грязевые участки и неровности.

Хотя дизайн модели неоднократно критиковался, внедорожные качества Range Rover остаются на высоте.

2. Land Rover Defender — 225-290 мм

Defender — современный внедорожник, который унаследовал лучшие качества своих предшественников. Его кузов выполнен из прочных материалов, а технологии обеспечивают управляемость и плавность хода в любых условиях — будь то лед, грязь или песок.

Клиренс варьируется в зависимости от подвески: с пружинной — 225 мм, с пневматической — до 290 мм. Салон гибко адаптируется под любые нужды путешественников.

3. Land Rover Discovery — 207-283 мм

Discovery — универсальный внедорожник с клиренсом от 207 до 283 мм благодаря пневматической подвеске. Полный привод и раздаточная коробка позволяют переключаться между режимами без остановки.

Этот автомобиль вместит до семи человек и порадует комфортным салоном, хотя информационно-развлекательная система уступает аналогам в премиум-сегменте.

4. Jeep Grand Cherokee Trailhawk — до 278 мм

Trailhawk — самая высокая версия Grand Cherokee с пневматической подвеской Quadra-Lift. Среди внедорожных опций — дифференциал повышенного трения и защитные пластины.

Этот Jeep обладает хорошей проходимостью и надежностью, но комфорт и качество езды временами оставляют желать лучшего.

5. Jeep Wrangler Rubicon — до 260 мм

Wrangler — классика вездеходов, и Rubicon — топовая версия с клиренсом до 260 мм. Усиленные мосты, электронные блокировки и модернизированная трансмиссия делают его настоящим королём бездорожья.

Однако езда по неровностям достаточно тряская, а комфорт и экономичность у Wrangler не на высоте.

6. Mercedes-Benz G-Class — до 241 мм

G-Класс — премиальный внедорожник с мощными моторами и дорогим интерьером. Клиренс достигает 241 мм, а полный набор функций помощи водителю делает его настоящим чемпионом по внедорожным способностям.

Однако высокий центр тяжести и массивные размеры ухудшают управляемость на скорости.

7. Toyota Land Cruiser 300 — 235 мм

Land Cruiser 300 — автомобиль с историей в 70 лет. Надежный и мощный, он сочетает в себе внедорожные возможности и комфорт. Модель доступна с мощностью 299 л. с., максимальная скорость — до 210 км/ч.

Это один из самых сбалансированных и популярных внедорожников на российском рынке.

8. Toyota Hilux — 227 мм

Hilux — пикап с сильным бензиновым и дизельными двигателями, оснащён постоянным полным приводом и блокировкой межосевого дифференциала.

Его дорожный просвет — 227 мм, что вместе с брутальным дизайном и технологичным оснащением делает Hilux хорошим помощником на бездорожье.

9. Toyota 4Runner — 224-229 мм

4Runner — внедорожник с рамной конструкцией и крепкой задней осью. Высокий клиренс помогает преодолевать сложные участки, но на асфальте машина менее комфортна и экономична по сравнению с конкурентами.

Модель TRD ориентирована именно на суровое бездорожье.

10. Subaru Forester — 220 мм

Forester — относительно лёгкий кроссовер с клиренсом 220 мм. Версия Wilderness, которая появится в ближайшее время, поднимет этот показатель до 236 мм.

Это доступный вариант для тех, кто ищет комфорт и проходимость в одном флаконе.

Высокий дорожный просвет действительно важен, но он — только часть сложной системы параметров внедорожника. Надёжность, комфорт, технологии и цена — всё это играет не меньшую роль при выборе.

Уточнения

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.

