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Свой автомобиль или такси — как не потерять деньги, время и рассудок в городской ловушке

3:50
Авто

Жить в большом городе без автомобиля — возможно ли это сегодня? Многие считают личный транспорт необходимостью, не задумываясь о реальных расходах, которые он приносит. Но есть ли выгодная альтернатива личной машине?

Такси
Фото: mos.ru by Правительство Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Такси

Почему машина кажется незаменимой

Путь на работу, школа для детей, поездки по магазинам или к родственникам — в городской суете машина кажется единственным удобным решением. Общественный транспорт дешевле, но часто менее комфортен и не всегда отвечает нуждам современного жителя мегаполиса. Аренда авто — не всегда вариант, а частое такси воспринимается как дорогое удовольствие.

"Я не могу позволить себе ездить на такси" — фраза, которую слышал каждый. Ее произносят не только студенты или люди с низким доходом, но и вполне успешные автолюбители, которые через минуту уже за рулем своего автомобиля. Между тем, калькулятор и простой подсчет расходов наглядно покажут, что не всё так очевидно.

Сколько стоит содержать собственный автомобиль

Возьмем городского жителя, работающего в 10 км от дома. За день он проезжает около 20 км. При расходе 8 литров бензина на 100 км и средней цене топлива 65 рублей за литр (актуально для 2025 года) ежемесячные расходы на бензин составят примерно 4160 рублей (800 км x 8 л/100 км x 65 руб).

Но это — только начало затрат. Добавьте сюда страхование: ОСАГО — около 6 тысяч рублей в год, КАСКО — от 5% стоимости авто (для средней модели около 40 тысяч рублей в год). Не забывайте о сезонных комплектах шин, которые служат около 3 лет, регулярной замене жидкостей, техническом обслуживании (каждые 10-15 тыс. км), шиномонтаже, мойке автомобиля и оплате парковок.

Суммарно все эти расходы достигают 70-150 тысяч рублей в год в зависимости от региона и модели автомобиля. К этому добавляются непредвиденные ремонты, штрафы, гараж или аренда парковочного места. При этом авто теряет в цене: примерно 20% за первый год и около 10-12% в последующие.

А как насчёт такси

С другой стороны, используя такси, вы не платите за топливо, ремонт или страхование. Средняя цена за километр в России — около 30 рублей (2025 год). При пробеге 800 км в месяц это будет около 24 тысяч рублей. Но у многих компаний есть скидки и акции, что снижает цену поездок.

Пользуясь такси, вы избавляетесь от всех хлопот по обслуживанию машины. Вам не надо беспокоиться о ремонтах, смене резины, техосмотрах или поисках парковки. Главное — это свобода вашего времени и отсутствие стресса из-за поломок и штрафов.

Взвешиваем все "за" и "против"

Покупка собственного автомобиля — серьёзное решение, которое учитывает не только финансы, но и эмоциональный фактор. Для кого-то машина — это статус и комфорт, для других — необходимость из-за удалённого места жительства или специфики работы.

Такси становится всё более привлекательной альтернативой: вы экономите время, силы и деньги на обслуживание. Во время поездок можно отдыхать, работать или заниматься любимым делом, не думая о дороге и ремонтах.

Может, стоит задуматься: а действительно ли нужна личная машина, если можно наслаждаться свободой и удобством без лишних хлопот?

Уточнения

Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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