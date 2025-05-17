Турбореактивный локомотив СССР: миф, шутка или настоящее чудо инженерной отваги?

Советский Союз славился не только ракетами, танками и балетом.
Иногда инженерная мысль заходила так далеко, что результат был одновременно гениальным и… слегка безумным. Именно таким был ТУРБОРЕАКТИВНЫЙ ЛОКОМОТИВ — не шутка, а реальный проект, ревущая стальная махина, по-настоящему катавшаяся по рельсам.
Казалось бы, зачем ставить реактивный двигатель от самолёта на локомотив? Но в СССР на вопрос "зачем" часто отвечали: "А почему бы и нет?".
О чём речь
В 1970-х годах в СССР на базе дизельного локомотива ТЭ3 был создан опытный реактивный поезд. С него сняли часть оборудования и установили… два турбореактивных двигателя от истребителя МиГ-19. Тот самый самолёт, который мог нестись на скорости более 1 100 км/ч — а теперь его сердце билось в железнодорожном корпусе.
Цель: эксперимент. Исследователи хотели понять, можно ли значительно ускорить железнодорожное движение за счёт авиационных технологий. Да и почему бы не попытаться обогнать всю планету на рельсах?
Характеристики "реактивного ТЭЖа"
А что получилось?
Реактивный локомотив действительно поехал. Он ревел, дымил и ускорялся, превращая поездку в кинофильм о победе науки над здравым смыслом. Он показал: да, можно. Но есть нюансы:
Зачем это нужно было?
Почему остановились?
Ну, реактивные двигатели, мягко говоря, не созданы для железных дорог. Они дороги, громоздки, требуют идеального обслуживания и создают нагрузку, которую выдержит разве что асфальтированное небо. Проект закрыли. Но он остался легендой.
Реактивный локомотив — не миф. Он был, ездил и пугал окрестных коров. Это инженерное сумасшествие в стиле "а что если?" — типичный пример того, как в СССР мечтали рвануть в будущее, не всегда глядя на расходы. Да, это было нерационально. Но чертовски эффектно.
Режиссёр раскрыл список из семи безупречных картин, но выделил одну как абсолютный шедевр. Почему "Техасская резня бензопилой" стала для него эталоном кинематографа?