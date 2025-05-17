Турбореактивный локомотив СССР: миф, шутка или настоящее чудо инженерной отваги?

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Советский Союз славился не только ракетами, танками и балетом.

Фото: commons.wikimedia.org by George Shuklin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/ ТЭЗ

Иногда инженерная мысль заходила так далеко, что результат был одновременно гениальным и… слегка безумным. Именно таким был ТУРБОРЕАКТИВНЫЙ ЛОКОМОТИВ — не шутка, а реальный проект, ревущая стальная махина, по-настоящему катавшаяся по рельсам.

Казалось бы, зачем ставить реактивный двигатель от самолёта на локомотив? Но в СССР на вопрос "зачем" часто отвечали: "А почему бы и нет?".

О чём речь

В 1970-х годах в СССР на базе дизельного локомотива ТЭ3 был создан опытный реактивный поезд. С него сняли часть оборудования и установили… два турбореактивных двигателя от истребителя МиГ-19. Тот самый самолёт, который мог нестись на скорости более 1 100 км/ч — а теперь его сердце билось в железнодорожном корпусе.

Цель: эксперимент. Исследователи хотели понять, можно ли значительно ускорить железнодорожное движение за счёт авиационных технологий. Да и почему бы не попытаться обогнать всю планету на рельсах?

Характеристики "реактивного ТЭЖа"

Базовая платформа: ТЭ3 (массивный дизельный локомотив)

Двигатели: 2 x РД-9 от МиГ-19

Теоретическая скорость: свыше 200 км/ч

Реальная зафиксированная: около 180 км/ч (по некоторым данным — более)

Звук: грохот такой, что слышно за километры

Расход топлива: самолётный. И жжёт, и дымит, и "по ГОСТу".

А что получилось?

Реактивный локомотив действительно поехал. Он ревел, дымил и ускорялся, превращая поездку в кинофильм о победе науки над здравым смыслом. Он показал: да, можно. Но есть нюансы:

Сжигает тонны керосина за минуты

На торможение уходит больше времени, чем на разгон

Шум — такой, что спать в радиусе пары километров уже нельзя

Рельсы деформируются от нагрева

Экономика проекта — примерно как обогрев дома двигателем от ракеты "Сатурн-V"

Зачем это нужно было?

Исследования аэродинамики и новых способов тяги

Потенциал для гиперскоростного движения (задолго до "Сапсанов")

Просто проверить, где граница возможного (спойлер: границы в СССР были размыты)

Почему остановились?

Ну, реактивные двигатели, мягко говоря, не созданы для железных дорог. Они дороги, громоздки, требуют идеального обслуживания и создают нагрузку, которую выдержит разве что асфальтированное небо. Проект закрыли. Но он остался легендой.

Реактивный локомотив — не миф. Он был, ездил и пугал окрестных коров. Это инженерное сумасшествие в стиле "а что если?" — типичный пример того, как в СССР мечтали рвануть в будущее, не всегда глядя на расходы. Да, это было нерационально. Но чертовски эффектно.