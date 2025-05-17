Экспорт СССР. Советские грузовики на стройках и дорогах мира

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Многие удивляются: "А что, советские машины кто-то покупал за границей?".

Фото: commons.wikimedia.org by Srđan Popović, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Урал-375

Ещё как! Особенно грузовики. В эпоху холодной войны, когда дипломатию часто заменяли ковшами и дизелем, именно советская техника колесила по Азии, Африке, Латинской Америке и даже — о, ужас — Западной Европе. Причём не по музеям, а по реальным дорогам и стройплощадкам.

Почему советские грузовики шли "на ура"?

Простота. Устройство понятное, как гвоздь. Починить можно камнем и молотком.

Проходимость. "ЗИЛ" или "Урал" легко брали там, где другие грузовики рыдали.

Цена. Дёшево, массово, надёжно. Иногда — за бартер или политическую лояльность.

Надёжность в тяжёлых условиях. Песок, жара, пыль, грязь — советскому грузовику всё равно.

Где их любили (и до сих пор помнят)

Африка

ЗИЛы, КАМАЗы, МАЗы — строили дороги, перевозили руду, служили в армии. В Анголе, Мозамбике, Эфиопии техника СССР была чуть ли не символом индустриализации. Тамошний "ЗИЛ-130" — это как местный аналог Toyota Hilux, только побольше и с характером.

Ближний Восток

В Сирии, Ираке и Египте советские грузовики таскали бетон, танки и зерно. Да, они глохли. Да, у них текло масло. Но их любили за неубиваемость.

Куба

"Советская братская техника" была повсюду. На острове до сих пор ездят МАЗы, а местные водители могут пересобрать "Урал" с завязанными глазами.

Индия и Вьетнам

Стройка, армия, лесозаготовки — советские машины стали частью послевоенного экономического чуда. Особенно ценились самосвалы и тяжёлые тягачи.

Европа

В Греции, Финляндии и даже Франции МАЗы и КРАЗы закупались для стройплощадок. Да, на них смотрели свысока — но потом признавали: в грязи "эти советские монстры" вытаскивали даже Caterpillar.

Что экспортировали?

МАЗ-500 — полноприводный самосвал, ценился за проходимость.

ЗИЛ-130 — икона советского грузового транспорта, шёл и на экспорт.

КАМАЗ-5320 — ставший популярным в 1980-х, включая версию для Ближнего Востока.

Урал-375 и Урал-4320 — полноприводные, для военных и гражданских задач.

КрАЗ-255Б — монстр для тяжёлой логистики. Мог вытянуть танк и улыбнуться.

Советские грузовики не были изысканными или модными, но они были честными. Их строили для дела, а не для витрины. Благодаря им СССР экспортировал не только технику, но и стиль — стиль упорства, простоты и мощи. И в этом смысле ЗИЛ был не просто машиной, а дипломатией на колёсах.