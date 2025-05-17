Экспорт СССР. Советские грузовики на стройках и дорогах мира

Многие удивляются: "А что, советские машины кто-то покупал за границей?".
Ещё как! Особенно грузовики. В эпоху холодной войны, когда дипломатию часто заменяли ковшами и дизелем, именно советская техника колесила по Азии, Африке, Латинской Америке и даже — о, ужас — Западной Европе. Причём не по музеям, а по реальным дорогам и стройплощадкам.
Почему советские грузовики шли "на ура"?
Где их любили (и до сих пор помнят)
Африка
ЗИЛы, КАМАЗы, МАЗы — строили дороги, перевозили руду, служили в армии. В Анголе, Мозамбике, Эфиопии техника СССР была чуть ли не символом индустриализации. Тамошний "ЗИЛ-130" — это как местный аналог Toyota Hilux, только побольше и с характером.
Ближний Восток
В Сирии, Ираке и Египте советские грузовики таскали бетон, танки и зерно. Да, они глохли. Да, у них текло масло. Но их любили за неубиваемость.
Куба
"Советская братская техника" была повсюду. На острове до сих пор ездят МАЗы, а местные водители могут пересобрать "Урал" с завязанными глазами.
Индия и Вьетнам
Стройка, армия, лесозаготовки — советские машины стали частью послевоенного экономического чуда. Особенно ценились самосвалы и тяжёлые тягачи.
Европа
В Греции, Финляндии и даже Франции МАЗы и КРАЗы закупались для стройплощадок. Да, на них смотрели свысока — но потом признавали: в грязи "эти советские монстры" вытаскивали даже Caterpillar.
Что экспортировали?
Советские грузовики не были изысканными или модными, но они были честными. Их строили для дела, а не для витрины. Благодаря им СССР экспортировал не только технику, но и стиль — стиль упорства, простоты и мощи. И в этом смысле ЗИЛ был не просто машиной, а дипломатией на колёсах.
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