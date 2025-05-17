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Пик мощности — не на пике оборотов: стрелка скачет, а толку ноль — только расход и износ

2:21
Авто

Разгон под завязку, стрелка тахометра в красной зоне, ветер в лицо — романтика быстрой езды. Но у любого мотора есть предел, после которого начинается не драйв, а обратный отсчёт до капитального ремонта. Так до каких оборотов можно "крутить" двигатель без риска угробить его раньше срока?

Приборная панель
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Приборная панель

До отсечки — можно, но недолго

Никто не запретит владельцу автомобиля с бензиновым или дизельным ДВС выжимать из машины максимум. Теоретически — хоть до самой отсечки. Но делать это регулярно не стоит: ресурс двигателя сократится в разы. Там, где он должен спокойно отходить 300 тысяч километров, придётся вскрывать мотор уже на 150 тысячах.

Низкие обороты — тоже не подарок

Парадоксально, но постоянная езда на низких оборотах вредна почти так же. При недогреве двигателя и неполном сгорании топлива образуется нагар, который убивает агрегат изнутри. Так что идеальная формула — "золотая середина": ездить спокойно, но иногда "продувать мотор" в пределах 4-5 тысяч оборотов.

Где эта середина

У большинства стандартных моторов пик отдачи — в пределах от 1,5 до 6 тысяч оборотов в минуту. На тахометре часто есть цифра 8000, но последние 1-2 деления окрашены в красный. Вот туда и не стоит лезть без крайней необходимости.

На таких оборотах:

  • растёт расход топлива;

  • сильно изнашиваются детали;

  • перегревается масло;

  • и… пиковая мощность всё равно не достигается.

То есть вред — есть, смысла — нет.

Автомат — в ручной режим

Если машина на "автомате", стоит перевести коробку в ручной режим, чтобы точно контролировать обороты. Это особенно важно при разгоне: именно в такие моменты легко незаметно улететь в "красную" зону.

Скорость — это не только тахометр

И, наконец, важный момент — безопасность. Чтобы раскрутить мотор до 6 тысяч оборотов, нужно ехать очень быстро. А это уже разговор не только про двигатель, но и про риск, штрафы и тормозной путь. Такими "вольностями" лучше баловать себя разве что на платной трассе с пустой полосой — и то, если автомобиль обслужен на все сто.

Уточнения

Мо́щность — скалярная физическая величина, характеризующая мгновенную скорость передачи энергии от одной физической системы к другой в процессе её (энергии) использования и в общем случае определяемая через соотношение переданной энергии к времени передачи.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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