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Автозаводы СССР: где рождались Жигули и другие легенды

3:11
Авто

Если говорить об автозаводах Советского Союза, то на ум сразу приходят "АвтоВАЗ", "ЗИЛ" и "ГАЗ".

Заводоуправление АО "АВТОВАЗ"
Фото: commons.wikimedia.org by ShinePhantom, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Заводоуправление АО "АВТОВАЗ"

Но за этими громкими именами скрывается целый пласт историй — от героизма рабочих до заводских легенд, от экспериментов с техникой до бюрократических абсурдов.

1. АвтоВАЗ (Тольятти) — легенда "Жигулей" и "Лады"

Самый крупный и известный завод СССР, открытый в 1970 году при поддержке итальянской компании Fiat. Это был настоящий вызов — создать массовый народный автомобиль, который смог бы заменить стареющий "Москвич" и "Запорожец".

Интересный факт: поначалу на заводе был даже свой симулятор езды для обучения водителей! А ещё культовый девиз "ВАЗ — это качество" времен 1980-х, который, мягко говоря, вызывал улыбку у многих автомобилистов.

2. ГАЗ (Горьковский автомобильный завод) — производитель "Волги" и "ГАЗелей"

Завод с богатой историей, начавший работу ещё в 1932 году. В СССР ГАЗ был главным поставщиком грузовиков, автобусов и представительских автомобилей.

Кстати, ЗИЛ и ГАЗ часто путали, хотя ЗИЛ специализировался на лимузинах для высшей номенклатуры. ГАЗ же был "рабочей лошадкой" страны — от грузовиков до легковушек.

3. ЗИЛ (Завод имени Лихачёва) — короли лимузинов и военной техники

ЗИЛ — это советский ответ Rolls-Royce, только с клеймом "для генсеков и министров". Лимузины ЗИЛ славились не только роскошью, но и бронезащитой. Также ЗИЛ выпускал грузовики и даже экспериментальные автомобили с необычными формами.

Забавно, что несмотря на всю помпезность, в народе эти лимузины порой называли "парадным гробом" из-за размера и медлительности.

4. МАЗ и КАМАЗ — гиганты грузовиков

Минский и камский автозаводы делали тяжёлую артиллерию для дорог и бездорожья. МАЗ стал символом белорусского автопрома, а КАМАЗ — легендой российской техники, выигрывавшей "Дакар" и покорявшей самые суровые маршруты.

Интересно, что первые КАМАЗы собирались из деталей, поставляемых с других заводов, а мастерство сборки достигалось буквально с песком в глазах и жёсткими графиками.

5. ЛуАЗ — "маленький боец"

Луцкий автозавод в Украине прославился маленькими вездеходами, которые ездили там, где другие машины просто тонули. Благодаря простоте и выносливости, ЛуАЗы активно использовались в сельской местности и армии.

Советские автозаводы — это не просто фабрики по выпуску машин. Это сложные механизмы экономики, политики и даже культуры, где рождались мечты о техническом прогрессе, а иногда — сюрреалистичные курьёзы и трудовые подвиги. Сегодня многие из этих заводов переживают перезагрузку, а их история остаётся частью индустриального наследия страны.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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