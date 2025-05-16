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Фальшивый штраф? Ты узнаешь о нём после оплаты

2:20
Авто

Ты просто открыл почтовый ящик. Внутри — "штраф" от ГИБДД с QR-кодом, датой, суммой и официальным логотипом. Всё вроде бы как всегда. Но за внешней правдоподобностью скрывается обман, который уже стоил многим водителям тысячи рублей.

Камера видеофиксации на автомобильной дороге
Фото: commons.wikimedia.org by Paweł Zdziarski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Камера видеофиксации на автомобильной дороге

Что придумали мошенники

Новая схема выглядит пугающе реалистично. Бумажные постановления, которые приходят по почте (иногда даже заказным письмом), копируют всё:

  • Логотипы ГАИ

  • Формулировки официальных документов

  • QR-коды, ведущие на поддельные страницы, стилизованные под госуслуги или банки

"Люди платят просто для спокойствия — и становятся жертвами цифровой аферы", — объясняет бизнес-партнёр компании "Компьютерные технологии" Павел Карасев.

Как отличить фальшивку

  1. Проверьте реквизиты. В настоящем постановлении получатель — это УФК или ГИБДД. Если видите ИП, ООО — это развод.

  2. Сверьте номер постановления. Зайдите на Госуслуги, gibdd. ru или в приложение "Госуслуги Авто".

  3. Проверьте QR-код вручную. Если он ведёт не на gosuslugi.ru или kazna.gov.ru, перед вами фейк.

  4. Прочитайте текст. Ошибки, странные фразы, липовая "служба поддержки" — всё это выдает подделку.

Получили подозрительный штраф

Что делать:

  • Не платите сразу. Даже если всё выглядит официально.

  • Сделайте фото или скан. Может пригодиться для заявления.

  • Проверьте ссылку из QR-кода вручную. В браузере — не через приложение.

  • Сообщите в полицию. Даже если не попались — это поможет другим.

  • Предупредите родных. Эти схемы массовые, цель — доверчивость.

Как защититься

  • Подключите уведомления на Госуслугах

  • Зарегистрируйте машину в своём кабинете

  • Не платите с "левых" сайтов, даже если они выглядят красиво

  • Включите двухфакторную защиту в банках

"Фальшивые штрафы — это не просто бумажка, а часть масштабного обмана. Не доверяйте глазам. Доверяйте Госуслугам", — напоминает Карасев.

Уточнения

Штраф  — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание». 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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