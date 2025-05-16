Фальшивый штраф? Ты узнаешь о нём после оплаты

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Ты просто открыл почтовый ящик. Внутри — "штраф" от ГИБДД с QR-кодом, датой, суммой и официальным логотипом. Всё вроде бы как всегда. Но за внешней правдоподобностью скрывается обман, который уже стоил многим водителям тысячи рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Paweł Zdziarski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Камера видеофиксации на автомобильной дороге

Что придумали мошенники

Новая схема выглядит пугающе реалистично. Бумажные постановления, которые приходят по почте (иногда даже заказным письмом), копируют всё:

Логотипы ГАИ

Формулировки официальных документов

QR-коды, ведущие на поддельные страницы, стилизованные под госуслуги или банки

"Люди платят просто для спокойствия — и становятся жертвами цифровой аферы", — объясняет бизнес-партнёр компании "Компьютерные технологии" Павел Карасев.

Как отличить фальшивку

Проверьте реквизиты. В настоящем постановлении получатель — это УФК или ГИБДД. Если видите ИП, ООО — это развод. Сверьте номер постановления. Зайдите на Госуслуги, gibdd. ru или в приложение "Госуслуги Авто". Проверьте QR-код вручную. Если он ведёт не на gosuslugi.ru или kazna.gov.ru, перед вами фейк. Прочитайте текст. Ошибки, странные фразы, липовая "служба поддержки" — всё это выдает подделку.

Получили подозрительный штраф

Что делать:

Не платите сразу. Даже если всё выглядит официально.

Сделайте фото или скан. Может пригодиться для заявления.

Проверьте ссылку из QR-кода вручную. В браузере — не через приложение.

Сообщите в полицию. Даже если не попались — это поможет другим.

Предупредите родных. Эти схемы массовые, цель — доверчивость.

Как защититься

Подключите уведомления на Госуслугах

Зарегистрируйте машину в своём кабинете

Не платите с "левых" сайтов, даже если они выглядят красиво

Включите двухфакторную защиту в банках

"Фальшивые штрафы — это не просто бумажка, а часть масштабного обмана. Не доверяйте глазам. Доверяйте Госуслугам", — напоминает Карасев.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание».

