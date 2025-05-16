Фальшивый штраф? Ты узнаешь о нём после оплаты

Ты просто открыл почтовый ящик. Внутри — "штраф" от ГИБДД с QR-кодом, датой, суммой и официальным логотипом. Всё вроде бы как всегда. Но за внешней правдоподобностью скрывается обман, который уже стоил многим водителям тысячи рублей.
Новая схема выглядит пугающе реалистично. Бумажные постановления, которые приходят по почте (иногда даже заказным письмом), копируют всё:
Логотипы ГАИ
Формулировки официальных документов
QR-коды, ведущие на поддельные страницы, стилизованные под госуслуги или банки
"Люди платят просто для спокойствия — и становятся жертвами цифровой аферы", — объясняет бизнес-партнёр компании "Компьютерные технологии" Павел Карасев.
Проверьте реквизиты. В настоящем постановлении получатель — это УФК или ГИБДД. Если видите ИП, ООО — это развод.
Сверьте номер постановления. Зайдите на Госуслуги, gibdd. ru или в приложение "Госуслуги Авто".
Проверьте QR-код вручную. Если он ведёт не на gosuslugi.ru или kazna.gov.ru, перед вами фейк.
Прочитайте текст. Ошибки, странные фразы, липовая "служба поддержки" — всё это выдает подделку.
Что делать:
Не платите сразу. Даже если всё выглядит официально.
Сделайте фото или скан. Может пригодиться для заявления.
Проверьте ссылку из QR-кода вручную. В браузере — не через приложение.
Сообщите в полицию. Даже если не попались — это поможет другим.
Предупредите родных. Эти схемы массовые, цель — доверчивость.
Подключите уведомления на Госуслугах
Зарегистрируйте машину в своём кабинете
Не платите с "левых" сайтов, даже если они выглядят красиво
Включите двухфакторную защиту в банках
"Фальшивые штрафы — это не просто бумажка, а часть масштабного обмана. Не доверяйте глазам. Доверяйте Госуслугам", — напоминает Карасев.
Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание».
Эти змеи пугают не только внешностью, но и размерами. От гиганта весом в тонну до ядовитого монстра, который ест сородичей. Одной из них вы обязаны вымиранием.