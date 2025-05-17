Этот пустяк может стоить двигателя: что нельзя делать, когда мчишься по шоссе

Поездка на машине по трассе — это не просто "включил круиз и поехал". Далёкие расстояния, высокая скорость и отсутствие автосервисов в радиусе 100 км — всё это требует другого подхода к управлению и внимательности. И если ошибиться в дороге, последствия могут быть куда серьёзнее, чем просто пробка в городе. Вот что точно не стоит делать в дороге.

Фото: Traffic Flow (2) by Nicholas A. Tonelli from Northeast Pennsylvania, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Трасса

1. Игнорировать увод вправо

Автомобиль, съезжающий вправо — не всегда признак проколотого колеса. Часто причина — в скосе асфальта: трасса сделана с наклоном для стока воды. Но если в правую стойку "бьёт" при кочках, а машину тянет сильнее обычного — это тревожный сигнал. Значит, давление в переднем правом колесе упало. Проверьте, иначе рискуете остаться с "бубликом" посреди трассы.

2. Мчаться по лужам

Что под лужей — знает только дорога. Может быть яма после ремонта, может — скрытый люк. При попадании в воду на скорости есть риск оторвать подвеску, а в худшем случае — получить гидроудар, если вода попадёт в цилиндры через воздухозаборник. А ещё - аквапланирование: колёса теряют контакт с дорогой, и машина перестаёт слушаться руля. Вода под колесом — это не шутка.

3. Не использовать торможение двигателем

На спусках, особенно в горах, перегреть тормоза — дело пары минут. Торможение двигателем снижает нагрузку на колодки и экономит топливо. Для "механики" — просто: включите пониженную передачу и уберите ногу с газа. Для "автоматов" режим включается сам. А на старых трассах даже висят таблички: "Не выключай передачу на спуске" — не игнорируйте.

4. Экономить на заправке

Заправка на сомнительной АЗС — как игра в рулетку. Зальёте этилированный бензин — попрощаетесь с нейтрализатором. Плохое топливо вызывает детонацию, сбои в работе двигателя и проблемы с экологией. Лучше немного переплатить, но ехать спокойно.

5. Ночевать у кафе или заправки

Тёплый капот — рай для уставшего котёнка. Вы можете завести мотор — и случайно размолотить животное ремнём генератора. Кроме моральной травмы — ещё и поломка, которой можно было бы избежать. Ночуйте вдали от мест, где есть еда и мусорные баки — именно туда сбегаются животные.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

