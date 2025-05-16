Самые редкие автомобили СССР, о которых вы даже не слышали

Советский автопром — это не только "Копейка" и "Москвич", которые ломались на каждом втором километре.
Были и такие машины, которые видели лишь инженеры, партийные боссы и, возможно, музейные сторожа. Вот самые редкие и забытые экземпляры, существование которых звучит как байка, но всё по-настоящему.
Не сложилось.
Советский автопром был не только серийным и предсказуемым — он умел удивлять. Эти автомобили — как редкие экспонаты из альтернативной реальности, где у СССР была бы собственная "Тесла", "Ленд Ровер" и даже "Бугатти". Жаль только, что они остались в прототипах, музейных запасниках и папках с грифом "не для народа".
Зато теперь — вы точно знаете, что советский автодизайн умел быть смелым. Просто его редко выпускали из гаража.
Эти змеи пугают не только внешностью, но и размерами. От гиганта весом в тонну до ядовитого монстра, который ест сородичей. Одной из них вы обязаны вымиранием.