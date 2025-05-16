Самые редкие автомобили СССР, о которых вы даже не слышали

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Советский автопром — это не только "Копейка" и "Москвич", которые ломались на каждом втором километре.

Фото: commons.wikimedia.org by Jari Tezz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ГАЗ-3111

Были и такие машины, которые видели лишь инженеры, партийные боссы и, возможно, музейные сторожа. Вот самые редкие и забытые экземпляры, существование которых звучит как байка, но всё по-настоящему.

1. НАМИ-013 (1955) — концепт с одним (!) экземпляром. Маленький футуризм на колёсах.

2. ЗИЛ-4102 (1987) — лимузин для номенклатуры будущего, который оказался не ко времени.

3. ВАЗ-2103 Купе — советский маскл-кар? Почти.

4. Панголь М — амфибия, на которой можно было утопить и технику, и здравый смысл.

5. Москвич-2144 "Истра" — Делориан по-советски. Почти киберпанк.

6. ЛуАЗ-1901 "Геолог" — для тех, кому даже УАЗ кажется слишком нежным.

7. ЗАЗ-1106 "Мишка" — хэтчбек, который должен был быть милым, а получился очень странным.

8. ГАЗ-3111 — последняя надежда Волги быть шикарной.

Не сложилось.

Советский автопром был не только серийным и предсказуемым — он умел удивлять. Эти автомобили — как редкие экспонаты из альтернативной реальности, где у СССР была бы собственная "Тесла", "Ленд Ровер" и даже "Бугатти". Жаль только, что они остались в прототипах, музейных запасниках и папках с грифом "не для народа".

Зато теперь — вы точно знаете, что советский автодизайн умел быть смелым. Просто его редко выпускали из гаража.