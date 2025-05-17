Зебра больше не стоп-сигнал: как теперь уступать, чтобы не попасть на штраф

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Пешеход на переходе — это как неожиданный босс-урок в школе жизни: все его ждут, но никто не знает, как себя вести. Ждать, пока он дойдёт до края, или можно аккуратно ехать, если он уже прошёл мимо? Верховный суд наконец дал водителям четкий ориентир — и нет, это не призыв стоять столбом на каждом переходе.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Дорожный знак

Главное — не мешать

По ПДД водитель обязан уступить дорогу пешеходу на нерегулируемом переходе. Но "уступить" не значит "дождаться, пока тот исчезнет за горизонтом". Суть разъяснения Верховного суда — в том, чтобы не создавать помех. Если человек уже прошёл вашу полосу, не ускоряется, не спотыкается и не меняет траекторию — можете ехать.

Цитата из постановления:

"Уступить дорогу" означает не начинать движение и не продолжать его, если это вынудит другого участника изменить скорость или направление движения.

То есть, если пешеход в десяти метрах, а вы на краю своей полосы — без паники. Можно двигаться дальше, если это не повлияет на его поведение. Но если он ускорится или оглянется с испугом — ждите штраф.

Пешеходы как коты

Ситуация на переходе непредсказуема. Кто-то идёт, уткнувшись в телефон, кто-то может остановиться на середине зебры, а кто-то — резко побежать. Именно поэтому Верховный суд подчеркивает: лучше перебдеть, чем недобдеть. Уверены, что не мешаете? Езжайте. Есть сомнения? Притормозите.

Камеры, штрафы и техника

Нарушение ПДД на переходе — это 1500-2500 рублей штрафа. А если попались повторно — будет дороже. Камеры бдят, особенно в крупных городах. У продвинутых машин вроде Kia Rio есть системы, которые сами подскажут: "стой!". А вот владельцам Granta остаётся полагаться на себя.

Финальный сигнал

Это не просто формальность. За 2024 год — 40 тысяч ДТП с участием пешеходов. И часто виноваты обе стороны. Верховный суд дал водителям возможность действовать разумно. Но и пешеходы не должны забывать: зебра — это не бронежилет.

Уточнения

Пешехо́дный перехо́д — специальная область на проезжей части дороги, выделенная для перехода пешеходов на другую сторону улицы или дороги, либо искусственное сооружение над или под проезжей частью для тех же целей.

