Кажется удобным, а на деле — мина в баке: почему лишние литры обходятся дорого

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1:47
Авто

Кажется логичным: залить топливо "под завязку" и неделю не думать о заправках. Но современным машинам такой подход — как кувалдой по микросхемам. Особенно страдает топливная система.

Пистолет на заправке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пистолет на заправке

Вся проблема в "переполнении"

В баке автомобиля предусмотрена воздушная прослойка — она нужна, чтобы пары топлива могли свободно расширяться. Их улавливает система EVAP и возвращает обратно в двигатель. Но если вы доливаете горючее до самого края, пары вытесняются, жидкость попадает туда, где должен быть только газ.

Результат? Адсорбер, отвечающий за улавливание паров, выходит из строя. Он просто "захлёбывается" и перестаёт работать. В лучшем случае — запах бензина в салоне. В худшем — ошибки в блоке управления, падение тяги и дорогостоящий ремонт.

Бензонасосу тоже достаётся

Он охлаждается тем же бензином, но из-за переизбытка давления работает с перегрузкой. Если регулярно заливать "до щелчка", жидкость попадает в чувствительные контакты насоса. Это приводит к короткому замыканию, окислению, а в перспективе — к полной замене.

А ещё - это небезопасно

При аварии бак "под завязку" — это фактически бомба. Без воздушной подушки топливо легко выливается наружу при ударе, особенно летом. Искра — и пожар. Не зря производители прямо указывают: не заливайте бак полностью.

Что делать

Прекратите "доливать" после щелчка. Не думайте, что каждый литр на вес золота. Система не зря остановила подачу — уважайте её. Ваша безопасность и здоровье топливной системы стоят дороже.

Уточнения

То́пливный бак (бензоба́к) — ёмкость для хранения запаса жидкого топлива (бензин, керосин, дизельное топливо) непосредственно на борту транспортного средства или технического устройства, получающего энергию от жидкотопливного двигателя внутреннего сгорания. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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