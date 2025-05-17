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Покрышка за 5000 и за 15000: чем они реально отличаются

1:52
Авто

В магазине шины одного размера могут стоить 4000 рублей, а рядом — 15 000. Почему такая разница, и стоит ли платить больше?

Склад автомобильных шин
Фото: Freepik by fxquadro
Склад автомобильных шин

Дело не только в бренде

Производители делят шины на классы — от A до D. В продаже этот рейтинг не указывают, но он напрямую влияет на цену и качество.

Что у дешёвых шин не так

  • Состав. В бюджетной резине меньше компонентов. Натуральный каучук часто заменён синтетикой, из-за чего покрышки быстрее дубеют на морозе, шумят и хуже держат дорогу.

  • Корд. Используются дешёвые тяжёлые металлы, которые со временем ржавеют. Из-за этого появляются "шишки".

  • Протектор. Упрощённый рисунок, часто симметричный. Разработки слизывают у старых моделей.

Результат: быстрая износостойкость, слабое сцепление на мокрой дороге, риск разрыва на высокой скорости.

А что у дорогих?

  • Сложный состав с десятками масел и присадок (вплоть до апельсинового масла).

  • Лёгкий и прочный корд, защищённый от коррозии.

  • Уникальный асимметричный протектор, тщательно просчитанный инженерами.

Такие шины меньше шумят, цепляются за дорогу увереннее и даже экономят топливо: в тестах разница — до 700 мл на 100 км.

Стоит ли переплачивать

Если у вас мощная машина, ответ очевиден: дешёвая резина — прямой путь к аварии. А если ездите спокойно и в городе — можно взять крепкий середнячок, но совсем "дешман" брать не стоит.

Резина — это не просто чёрная круглая штука. Это ваша безопасность, управляемость, комфорт и даже экономия. На ней лучше не экономить.

Уточнения

Покрышка — внешняя часть камерной шины транспортного средства.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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