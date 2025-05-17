Что скрывает новый CB125F 2026: Honda готовит сюрприз для городских райдеров

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В 2026 году Honda представляет новую версию CB125F — одного из самых популярных мотоциклов начального уровня. Обновлённая модель получила новый дизайн и цифровое оснащение, делая акцент на экономичность и удобство в городской среде. Официальная цена пока не объявлена, но старт продаж в Европе запланирован на август.

Фото: commons.wikimedia by Aprilia rs125r, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ мотоцикл Хонда CBX125F

Мотоцикл теперь оборудован TFT-дисплеем и функцией Start&Stop (Idling Stop), которая автоматически глушит двигатель на светофорах, помогая сэкономить топливо и снизить выбросы. Под капотом — одноцилиндровый 124 см³ двигатель, выдающий 8 кВт мощности и 10,9 Нм крутящего момента. Максимальная экономия топлива достигает 66,7 км/л, а общая автономность — до 730 км.

Конструкция CB125F остаётся лёгкой и прочной: трубчатая стальная рама, масса всего 117 кг, телескопическая передняя подвеска и два задних амортизатора обеспечивают уверенное поведение на дороге. Важное обновление — 18-дюймовые легкосплавные колёса и комбинированная тормозная система для большей безопасности.

С точки зрения эргономики, CB125F предлагает прямую посадку, широкие рули и продвинутые шатуны, обеспечивая комфортную езду в городском потоке. Высота сиденья — 790 мм, что делает мотоцикл удобным для райдеров разного роста.

Дополнительные элементы включают алюминиевую ручку для пассажира и центральную подставку, повышающую удобство в повседневной эксплуатации.

CB125F 2026 будет доступен в трёх новых цветах: Имперский Красный, Матовый Синий Marvel и Матовый Серый Axis — каждый из них подчёркивает спортивный дух и универсальность этой модели.