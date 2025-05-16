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Криминальный разворот: как таксист умудрился обмануть министра и его жену

1:56
Авто

Во Франции разгорелся скандал с участием британского министра Дэвида Лэмми и его супруги — художницы Николы Грин. После трансграничной поездки из Италии во Францию их багаж и наличные деньги якобы оказались в руках таксиста, который скрылся с вещами после конфликта по поводу оплаты.

министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми
Фото: commons.wikimedia by Policy Exchange, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми

Таксист утверждал, что за проезд в 580 км из итальянского Форли до французского горнолыжного курорта Флен в Верхней Савойе, парочка недоплатила 700 евро, которые якобы не были включены в изначальный аванс за поездку. В ответ на это Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что вся стоимость проезда была полностью оплачена заранее, и речь идёт не о долге, а о попытке незаконного обогащения.

По данным французской газеты La Provence, прокуратура Бонневиля начала расследование, квалифицировав ситуацию как "коммерческий спор" с элементами кражи. Водитель был арестован, ему назначили судебный надзор, запрет на вождение и залог в размере 2000 евро.

По словам таксиста, он потребовал больше денег, считая, что пассажиры обязаны заплатить сверх нормы из-за статуса Лэмми как министра. Однако, как подчёркивают британские официальные источники, Дэвид Лэмми в тот момент путешествовал по частному паспорту, а в салоне не находилось никаких секретных документов.

Судебное разбирательство продолжается. Слушание назначено на 3 ноября 2025 года в суде города Бонневиль. Министерство официально признало Дэвида Лэмми и Никол Грин потерпевшими по делу, и выразило уверенность в объективности расследования.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, затронув как тему личной безопасности должностных лиц, так и злоупотреблений в частном перевозочном секторе.

Уточнения

Дэвид Линдон Лэмми (англ. David Lindon Lammy; род. 19 июля 1972, Лондон) — британский юрист и политик, занимающий должность министра иностранных дел Соединённого Королевства с июля 2024 года. 

Форли́ (итал. Forlì, эмил.-ром. Furlé) — город в итальянском регионе Эмилия-Романья, на древней Эмилиевой дороге, в 19 км от адриатического порта Червиа. Административный центр провинции Форли-Чезена.

Ве́рхняя Савойя (фр. Haute-Savoie, окс. Nauta Savòia, франкопров. Hôta-Savouè) — департамент на востоке Франции, один из департаментов региона Овернь — Рона — Альпы. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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