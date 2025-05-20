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Один мигающий огонёк — и вы уже виноваты: как забытый поворотник рушит судьбы

1:58
Авто

"Забыл выключить поворотник" — звучит безобидно, но на дороге это может стоить не только денег, но и чьей-то безопасности. ГАИ напоминает: неправильно поданный сигнал поворота — это нарушение, а иногда и прямая причина ДТП. Особенно часто такая невнимательность приводит к авариям при выезде со дворов и второстепенных дорог.

Автомобиль на закате
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль на закате

Сигнал есть — поворота нет. Почему это опасно

Одна из типичных ситуаций: выезжаете с придомовой территории, видите, как по главной дороге едет машина с включённым правым поворотником. Думаете — она сейчас повернёт, и решаете выехать. Но поворота нет. Водитель просто забыл отключить поворотник — и вы получаете удар в бок.

Итог? Доказать его вину — крайне сложно. А значит, возможны не только повреждения, но и финансовые потери.

Неправильный поворотник — это тоже нарушение

Сенсорные переключатели на руле или невнимательность — не оправдание.

Согласно ПДД:

  • Сигнал поворота должен быть подан заранее и отключён сразу после манёвра.

  • Неправильный сигнал (включён правый вместо левого) — это отдельное нарушение.

Какой штраф грозит

  • По статье 12.20 КоАП — за неправильное использование световых приборов: штраф 500 рублей

  • По статье 12.14 КоАП — за создание помех: ещё 500 рублей

Может показаться, что сумма небольшая. Но в случае ДТП всё может закончиться гражданским иском, и тогда забывчивость обойдётся в десятки тысяч.

Что делать, чтобы не попасть впросак

  • Всегда следите за отключением поворотника после манёвра

  • Проверяйте сигнал перед каждым перестроением

  • Не доверяйте интуиции — смотрите по ситуации, а не только на мигающие огни

  • В случае конфликта — фиксируйте происходящее на видеорегистратор

Уточнения

Указатель поворота — световой мигающий сигнал, сигнализирующий о намерении водителя совершить поворот. Включение всех указателей поворота одновременно сигнализирует об аварийной остановке.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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