Один мигающий огонёк — и вы уже виноваты: как забытый поворотник рушит судьбы

"Забыл выключить поворотник" — звучит безобидно, но на дороге это может стоить не только денег, но и чьей-то безопасности. ГАИ напоминает: неправильно поданный сигнал поворота — это нарушение, а иногда и прямая причина ДТП. Особенно часто такая невнимательность приводит к авариям при выезде со дворов и второстепенных дорог.
Одна из типичных ситуаций: выезжаете с придомовой территории, видите, как по главной дороге едет машина с включённым правым поворотником. Думаете — она сейчас повернёт, и решаете выехать. Но поворота нет. Водитель просто забыл отключить поворотник — и вы получаете удар в бок.
Итог? Доказать его вину — крайне сложно. А значит, возможны не только повреждения, но и финансовые потери.
Сенсорные переключатели на руле или невнимательность — не оправдание.
Согласно ПДД:
Сигнал поворота должен быть подан заранее и отключён сразу после манёвра.
Неправильный сигнал (включён правый вместо левого) — это отдельное нарушение.
По статье 12.20 КоАП — за неправильное использование световых приборов: штраф 500 рублей
По статье 12.14 КоАП — за создание помех: ещё 500 рублей
Может показаться, что сумма небольшая. Но в случае ДТП всё может закончиться гражданским иском, и тогда забывчивость обойдётся в десятки тысяч.
Всегда следите за отключением поворотника после манёвра
Проверяйте сигнал перед каждым перестроением
Не доверяйте интуиции — смотрите по ситуации, а не только на мигающие огни
В случае конфликта — фиксируйте происходящее на видеорегистратор
Указатель поворота — световой мигающий сигнал, сигнализирующий о намерении водителя совершить поворот. Включение всех указателей поворота одновременно сигнализирует об аварийной остановке.
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