Проехал по узкой улице и лишился прав: ошибка, которую совершают почти все

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Проехать по узкой улице — задача не из простых. Особенно когда встречные машины стараются "протиснуться" одновременно. Столкновение зеркалами стало настолько частым, что у водителей появился отдельный страх: кто будет виноват? Ответ дали в ГАИ — и он зависит не только от линии разметки.

Фото: freepik.com by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зеркало заднего вида

Если есть разметка — смотрим ПДД

В случае, если на дороге нанесена разметка, всё просто:

Нарушил свою полосу — виноват.

Пунктир? Штраф 500 рублей или предупреждение (статья 12.16 КоАП, ч.1).

Сплошная? Серьёзнее: штраф до 7500 рублей или лишение прав на 4-6 месяцев (статья 12.15 КоАП, ч.4).

То есть выехал за сплошную и задел встречку — готовься к крупным последствиям.

Разметки нет? Тогда смотрим ширину дороги

Когда разметка отсутствует, инспекторы визуально делят дорогу пополам. Каждый водитель обязан удерживаться своей стороны. Нарушил границы — значит, ты и виновен.

А если столкнулись точно по центру? Виноваты оба — за то, что не обеспечили безопасный боковой интервал.

Во дворе или узкой улочке — снижай скорость

Пункт 10.1 ПДД гласит: водитель обязан выбирать скорость в соответствии с дорожной ситуацией. На узких участках нужно снизить скорость или остановиться, если проезд затруднён. Если продолжил ехать и произошёл контакт — именно ты признаешься виновным.

Что делать, если оформили без ГАИ

При оформлении ДТП без вызова полиции сторонам придётся договариваться о ремонте самостоятельно. И если вдруг вина неочевидна, а контакт произошёл на "нейтральной полосе" — ответственность ложится на обоих.

Уточнения

Зе́ркало за́днего ви́да — зеркало, установленное на транспортном средстве и позволяющее водителю видеть происходящее сзади.

