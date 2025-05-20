Проехал по узкой улице и лишился прав: ошибка, которую совершают почти все

Проехать по узкой улице — задача не из простых. Особенно когда встречные машины стараются "протиснуться" одновременно. Столкновение зеркалами стало настолько частым, что у водителей появился отдельный страх: кто будет виноват? Ответ дали в ГАИ — и он зависит не только от линии разметки.
В случае, если на дороге нанесена разметка, всё просто:
Нарушил свою полосу — виноват.
Пунктир? Штраф 500 рублей или предупреждение (статья 12.16 КоАП, ч.1).
Сплошная? Серьёзнее: штраф до 7500 рублей или лишение прав на 4-6 месяцев (статья 12.15 КоАП, ч.4).
То есть выехал за сплошную и задел встречку — готовься к крупным последствиям.
Когда разметка отсутствует, инспекторы визуально делят дорогу пополам. Каждый водитель обязан удерживаться своей стороны. Нарушил границы — значит, ты и виновен.
А если столкнулись точно по центру? Виноваты оба — за то, что не обеспечили безопасный боковой интервал.
Пункт 10.1 ПДД гласит: водитель обязан выбирать скорость в соответствии с дорожной ситуацией. На узких участках нужно снизить скорость или остановиться, если проезд затруднён. Если продолжил ехать и произошёл контакт — именно ты признаешься виновным.
При оформлении ДТП без вызова полиции сторонам придётся договариваться о ремонте самостоятельно. И если вдруг вина неочевидна, а контакт произошёл на "нейтральной полосе" — ответственность ложится на обоих.
Зе́ркало за́днего ви́да — зеркало, установленное на транспортном средстве и позволяющее водителю видеть происходящее сзади.
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