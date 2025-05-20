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Проехал по узкой улице и лишился прав: ошибка, которую совершают почти все

1:58
Авто

Проехать по узкой улице — задача не из простых. Особенно когда встречные машины стараются "протиснуться" одновременно. Столкновение зеркалами стало настолько частым, что у водителей появился отдельный страх: кто будет виноват? Ответ дали в ГАИ — и он зависит не только от линии разметки.

Зеркало заднего вида
Фото: freepik.com by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зеркало заднего вида

Если есть разметка — смотрим ПДД

В случае, если на дороге нанесена разметка, всё просто:

  • Нарушил свою полосу — виноват.

  • Пунктир? Штраф 500 рублей или предупреждение (статья 12.16 КоАП, ч.1).

  • Сплошная? Серьёзнее: штраф до 7500 рублей или лишение прав на 4-6 месяцев (статья 12.15 КоАП, ч.4).

То есть выехал за сплошную и задел встречку — готовься к крупным последствиям.

Разметки нет? Тогда смотрим ширину дороги

Когда разметка отсутствует, инспекторы визуально делят дорогу пополам. Каждый водитель обязан удерживаться своей стороны. Нарушил границы — значит, ты и виновен.

А если столкнулись точно по центру? Виноваты оба — за то, что не обеспечили безопасный боковой интервал.

Во дворе или узкой улочке — снижай скорость

Пункт 10.1 ПДД гласит: водитель обязан выбирать скорость в соответствии с дорожной ситуацией. На узких участках нужно снизить скорость или остановиться, если проезд затруднён. Если продолжил ехать и произошёл контакт — именно ты признаешься виновным.

Что делать, если оформили без ГАИ

При оформлении ДТП без вызова полиции сторонам придётся договариваться о ремонте самостоятельно. И если вдруг вина неочевидна, а контакт произошёл на "нейтральной полосе" — ответственность ложится на обоих.

Уточнения

Зе́ркало за́днего ви́да — зеркало, установленное на транспортном средстве и позволяющее водителю видеть происходящее сзади.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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