5 минут — и это уже нарушение: как вернуть документы у ГАИ

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Ситуация, знакомая многим: вас остановили на дороге, вы передали документы, а инспектор ушёл с ними в патрульную машину и пропал. Ни объяснений, ни комментариев. Проходит пять, десять, пятнадцать минут. Нервозность нарастает. Что делать в такой ситуации — рассказал владелец юридической фирмы.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба губернатора Тульской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Машина ДПС

Регламент есть — и инспектор обязан его соблюдать

По Административному регламенту МВД, все действия инспектора должны быть выполнены в кратчайшие сроки. Если документы забрали и не возвращают более пяти минут — это уже нарушение. Удерживать ваши права без объяснений никто не имеет права.

Фиксируйте всё на видео

Можно начать запись на смартфон ещё до общения с инспектором. Это не запрещено законом. Если документы не возвращают дольше положенного, вежливо поинтересуйтесь, на каком основании они удерживаются.

Если услышите про "проверку" или "рейд", напомните про статью 28.5 КоАП: если есть нарушение, должен быть составлен протокол — немедленно. Нет нарушения — значит, документы обязаны вернуть.

Ссылки, которые помогут

Статья 12.35 КоАП — про незаконное ограничение прав на управление транспортом

Жалоба в прокуратуру или МВД — если действия инспектора не соответствуют закону

Видеозапись — отличный аргумент в случае разбирательства

Как действовать, если тянут время

Включите запись Вежливо задайте вопрос: "На каком основании удерживаются документы?" При отсутствии ответа — предупредите, что действия будут обжалованы Запомните (или снимите на видео) имя и жетон сотрудника

На практике, после таких действий инспекторы быстро возвращают документы или объясняют причину задержки.