5 минут — и это уже нарушение: как вернуть документы у ГАИ

Ситуация, знакомая многим: вас остановили на дороге, вы передали документы, а инспектор ушёл с ними в патрульную машину и пропал. Ни объяснений, ни комментариев. Проходит пять, десять, пятнадцать минут. Нервозность нарастает. Что делать в такой ситуации — рассказал владелец юридической фирмы.
По Административному регламенту МВД, все действия инспектора должны быть выполнены в кратчайшие сроки. Если документы забрали и не возвращают более пяти минут — это уже нарушение. Удерживать ваши права без объяснений никто не имеет права.
Можно начать запись на смартфон ещё до общения с инспектором. Это не запрещено законом. Если документы не возвращают дольше положенного, вежливо поинтересуйтесь, на каком основании они удерживаются.
Если услышите про "проверку" или "рейд", напомните про статью 28.5 КоАП: если есть нарушение, должен быть составлен протокол — немедленно. Нет нарушения — значит, документы обязаны вернуть.
Статья 12.35 КоАП — про незаконное ограничение прав на управление транспортом
Жалоба в прокуратуру или МВД — если действия инспектора не соответствуют закону
Видеозапись — отличный аргумент в случае разбирательства
Включите запись
Вежливо задайте вопрос: "На каком основании удерживаются документы?"
При отсутствии ответа — предупредите, что действия будут обжалованы
Запомните (или снимите на видео) имя и жетон сотрудника
На практике, после таких действий инспекторы быстро возвращают документы или объясняют причину задержки.
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