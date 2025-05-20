Забытая жидкость под капотом, которая может обойтись в десятки тысяч — и не только

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Колодки проверили, диски заменили — значит, всё в порядке? Не спешите с выводами. Есть одна жидкость, о которой забывают даже опытные водители, а между тем именно она может стать причиной полного отказа тормозов. И имя ей — тормозная жидкость.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain тормоз

Молчаливый разрушитель системы

Тормозная жидкость обладает неприятным свойством: она впитывает влагу из воздуха. Казалось бы, ерунда, но именно влага снижает температуру кипения жидкости. В условиях активного торможения это превращается в критическую проблему: жидкость закипает, появляются пузырьки пара, и… педаль уходит в пол. Машина не останавливается. Вы уже поняли, к чему это может привести.

Не только безопасность, но и деньги

Вода внутри тормозной системы ускоряет коррозию цилиндров, суппортов и трубок. Плюс к этому — загрязнение продуктами износа. И вот уже весь тормозной контур на грани отказа. Ремонт? Дорого. Проще вовремя заменить жидкость.

Как часто менять тормозную жидкость

Рекомендация производителей: каждые 2 года или 30-40 тыс. км

Если вы ездите активно, в горах, по влажному климату - чаще!

Тревожные сигналы, на которые нельзя закрывать глаза

"Ватная" педаль тормоза

Увеличение тормозного пути

Помутнение или потемнение жидкости

Сигнальная лампа на панели приборов

Даже если вам кажется, что "всё ещё тормозит" — проверьте. Некоторые сервисы предлагают замер температуры кипения, но учтите: дешёвые тестеры, особенно по электропроводности, могут врать на современных составах.

Своевременная замена тормозной жидкости — дёшево, быстро и спасает жизни. Не откладывайте — безопасность не терпит "на потом".