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Необычные профессии из советского прошлого, о которых вы, скорее всего, не слышали

2:00
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Советский Союз — страна гигантских масштабов и ещё более грандиозных задач.

Тракторист колхоза имени Ленина Восковой Александр Федорович
Фото: commons.wikimedia.org by К. Фарафонов (КрайТАСС), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тракторист колхоза имени Ленина Восковой Александр Федорович

Для их решения нужны были специалисты самых разных профессий — от привычных до совершенно экзотических. Некоторые из них сегодня звучат как сюжет из фантастического романа, но в СССР это была реальность.

Ледокол-механик

Специалист, который отвечал за техническое состояние ледоколов — огромных кораблей, пробивающих ледяной панцирь Арктики. Эта профессия требовала не только инженерных знаний, но и стойкости к суровым условиям, где температура могла опускаться ниже минус 50.

Монтажник радиоточек

Человек, который занимался прокладкой и ремонтом радиоточек — специальных устройств для передачи радиосигналов в труднодоступных районах страны. Не самый известный, но очень важный специалист, без которого связь могла пропасть в самый неподходящий момент.

Инструктор по борьбе с колорадским жуком

Да-да, именно такая профессия существовала! Колорадский жук представлял серьёзную угрозу для сельского хозяйства, и были люди, которые обучали колхозников методам борьбы с этим вредителем.

Подводный сапёр

Военно-морские инженеры, которые выполняли разминирование и обследование дна под водой. Работа требовала высочайшей квалификации и храбрости — каждый шаг мог стать последним.

Пахарь на целине

Профессия, связанная с освоением целинных земель в 1950-60-е годы. Эти люди не просто пахали землю, они прокладывали путь для развития сельского хозяйства и укрепления продовольственной безопасности страны.

Советский Союз был не только гигантом производства и науки, но и настоящей кузницей уникальных профессий, которые сегодня кажутся почти фантастическими. Они — яркое напоминание о масштабах и сложности той эпохи.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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