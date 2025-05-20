15 рублей с карты: скрытый платёж, о котором водители не знали

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С середины февраля столичная скоростная магистраль — Московский скоростной диаметр (МСД) — стала платной для всех автомобилистов, включая москвичей. И тут началось: в банковских приложениях водители массово начали замечать списания на странные суммы — 5, 10, 15 рублей. Некоторые даже подумали, что это штраф. Но нет.

Фото: commons.wikimedia.org by M.O. Stevens, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Автомобильная камера

Не штраф, а проезд

Ранее плата за МСД касалась только транзитных авто. Теперь же тарификация распространяется на всех. Дорога разбита на 9 зон, и проезд каждой в часы пик (с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00) стоит 5 рублей. Пропустили три зоны — минус 15 рублей. Так и появляются эти суммы.

Интересно, что в банковских приложениях такие списания иногда ошибочно подписывались как штрафы или эвакуации. На деле никаких эвакуаций не было. Это просто сбой отображения, который вызвал массовое недоумение.

Как проверить, за что платите

Чтобы точно знать, за что списали деньги, не полагайтесь на мобильный банк.

Проверяйте всё в официальных сервисах:

сайт Госуслуги

приложение "Парковки России"

портал msd. mos.ru

Именно там списания корректно обозначаются как оплата проезда по МСД.

Где платить правильно

Заплатить можно прямо через перечисленные выше сервисы. При этом большинство из них автоматически уведомляют о задолженностях — важно лишь привязать свой номер авто.

Система уже настроена, сбои с подписями устранены. Но лучше проверять — чтобы 5 рублей не превратились в реальный штраф за неоплату.