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200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев

2:36
Авто

300 тысяч километров — это не приговор, а начало новой жизни. Особенно если у вас один из этих кроссоверов с бензиновым атмосферным двигателем. Надёжность, простота и живучесть — вот за что их выбирают. Турбомоторы, конечно, бодрее, но и капризнее. А вот атмосферники служат долго и не требуют к себе столько внимания.

Renault Duster
Фото: Wikipedia by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Renault Duster

Представляем ТОП-5 "долгожителей" среди кроссоверов, которые подойдут тем, кто ищет верного спутника на годы.

1. Toyota RAV4 (4 поколение)

Оснащался мотором 3ZR-FE на 2,0 литра (146 л. с.), который спокойно выходит на 300-400 тысяч км. Но! После сотни тысяч возможен повышенный расход масла. Решение простое: заливайте качественное топливо и обслуживайте вовремя. И тогда "японец" ответит преданностью.

2. Nissan X-Trail (3 поколение)

Мотор MR20DD — почти брат знаменитого MR20DE. Служит до 500 тысяч км. Болячки — грязный дроссель, засорённые масляные каналы, и лёгкий масложор после 200 тыс. км. Всё это — возрастное, а не критичное. В целом — один из самых надёжных двигателей в сегменте.

3. Mazda CX-5 (1 поколение)

Skyactiv-G — довольно технологичный агрегат, но если не забывать про регламент, он живёт дольше 300 тысяч км. Главное — хорошее топливо и регулярное обслуживание. Большинство детских болезней ранних версий уже излечили.

4. Renault Duster (двигатель H4M)

Известный 1.6-литровый мотор на 114 л. с. под именем HR16DE. Легенда по надёжности: даже с умеренным масложором и растяжением цепи ГРМ легко держит пробеги за 300 тысяч. В паре с прочной подвеской и простой конструкцией — это надёжный вариант на каждый день.

5. Mitsubishi Outlander (3 поколение рестайлинг)

Мотор 4B11 на 2,0 литра — образец выносливости. Спокойно "переваривает" любой бензин, а до 350 тыс. км ходит без капремонта. Есть нюансы — шум, вибрации, посвист и необходимость регулировать зазоры. Но в целом это — крепкий и надёжный трудяга.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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