Почему советские моторы были мощные, но прожорливые: топливо жгли — как дрова

2:35 Your browser does not support the audio element. Авто

Советские двигатели обладали характером: они могли тянуть гружёную телегу, заводиться с полпинка… но при этом требовали бензина, как котёл на мазуте.

Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Двигатель ГАЗ-53 ф2

Их мощь не вызывала вопросов — зато аппетит ставил в тупик. Откуда такая ненасытность, и почему "Жигули" ели больше топлива, чем современные внедорожники?

Инженерия по-своему: простота = расход

Советские моторы проектировались под один главный принцип — надёжность и ремонтопригодность в условиях сарая. Ни тебе турбин, ни топливных форсунок с миллиметровой точностью. А значит — мощность получалась в основном за счёт объёма и оборотов.

Итог: чем проще двигатель, тем грубее сгорание, а значит — выше расход.

Бензин — был. Экономия — не требовалась

В условиях плановой экономики и нефтяного изобилия 70-80-х вопрос "а сколько он ест?" волновал мало кого. Бензин стоил копейки, а талоны можно было "достать". Экономичность — буржуазная глупость. Главное, чтобы ехал.

Итог: расход в 12-15 литров на 100 км никого не пугал.

Карбюратор "форева"

Пока в мире уже вовсю переходили на инжекторы и электронную подачу топлива, СССР крепко держался за карбюраторы. Они были просты, но не точны. Особенно если их никто не настраивал.

Итог: вместо экономичной смеси в цилиндры летела топливная ливневка.

Перестраховка на случай войны и грязи

Двигатели делали с запасом по прочности, чтобы работали в мороз, жару, на плохом бензине и при частичной разборке. Такой запас прочности требовал дополнительного топлива.

Итог: мотор ел много, зато не ломался. Сначала.

Ну а точность? Какая точность…

Производственные допуски были щедрыми, детали — не всегда одинаковыми. Одинаковые моторы с завода могли вести себя по-разному. Один ехал бодро, другой — дымил и жрал как трактор.

Итог: расход зависел не только от модели, но и от смены на заводе.

Советские моторы были как персонажи из старых фильмов — грубые, шумные, но с харизмой. Да, они пили бензин как чай, но и работали в суровых условиях, где другие моторы давно бы заплакали. Экономичность была не в тренде — зато в тренде был надёжный старт даже после ночи на морозе.