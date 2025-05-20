Секрет налоговой свободы: продал машину и остался с деньгами

Платить налог с продажи автомобиля — не всегда обязательство. Есть ситуации, когда государство не требует ни копейки. Об этих "лазейках" в законе рассказал заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук и профессор Иван Соловьёв.
Если авто находилось у вас в собственности более трёх лет, платить НДФЛ (налог на доходы физлиц) не придётся. Это правило действует независимо от стоимости машины — даже если вы продали её за несколько миллионов рублей.
Сумма сделки тоже имеет значение. Если вы продали транспорт за сумму, не превышающую 250 000 рублей, налогообложение не применяется. Это касается даже тех случаев, когда машина была у вас в собственности менее трёх лет.
Профессор Соловьёв также уточнил: если вы получили авто в дар от близкого родственника или унаследовали его — налог с продажи не платится. Здесь закон защищает семейные сделки и не требует пополнения бюджета.
Но важно помнить: все эти правила действуют только при правильном оформлении документов. Не забудьте сохранить договор купли-продажи, справку о наследовании или дарственную.
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