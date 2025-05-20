Секрет налоговой свободы: продал машину и остался с деньгами

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Платить налог с продажи автомобиля — не всегда обязательство. Есть ситуации, когда государство не требует ни копейки. Об этих "лазейках" в законе рассказал заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук и профессор Иван Соловьёв.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупка автомобиля

1. Владел машиной больше трёх лет? Свободен от налога

Если авто находилось у вас в собственности более трёх лет, платить НДФЛ (налог на доходы физлиц) не придётся. Это правило действует независимо от стоимости машины — даже если вы продали её за несколько миллионов рублей.

2. Продал дешевле 250 тысяч — тоже без налога

Сумма сделки тоже имеет значение. Если вы продали транспорт за сумму, не превышающую 250 000 рублей, налогообложение не применяется. Это касается даже тех случаев, когда машина была у вас в собственности менее трёх лет.

3. Наследство и подарки от родных — вне налоговой игры

Профессор Соловьёв также уточнил: если вы получили авто в дар от близкого родственника или унаследовали его — налог с продажи не платится. Здесь закон защищает семейные сделки и не требует пополнения бюджета.

Но важно помнить: все эти правила действуют только при правильном оформлении документов. Не забудьте сохранить договор купли-продажи, справку о наследовании или дарственную.