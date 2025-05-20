Не доверяй этикетке: как вычислить контрафакт за 3 минуты

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Вы удивитесь, но каждая вторая канистра масла на рынке может оказаться фальшивкой. Санкции, логистический коллапс и исчезновение крупных брендов открыли ворота для контрафакта. Автомобилисты стали легкой мишенью — ведь подделка всё чаще выглядит как оригинал. Не хотите угробить мотор? Вот на что стоит обращать внимание.

Фото: sigaus. es by SIGAUS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Моторное масло

1. Внешность обманчива

Первое, что бросается в глаза — канистра. Если этикетка расплывчатая, цвета неестественные, а упаковка выглядит будто из барахолки — отложите покупку. Часто подделки заливают в бывшие в употреблении канистры. Проверьте дату производства, номер партии и целостность пломбы. Всё должно быть идеально.

2. Подозрительно дёшево? Значит — опасно

Нереально низкая цена — это не бонус, а сигнал тревоги. Даже если товар на витрине кажется “официальным”, не ведитесь. Качественное масло не может стоить копейки. Но и высокая цена — не гарантия, а лишь ещё один повод проверить.

3. Посмотрите внутрь (если можно)

Хорошее масло — как хороший кофе: однородное, без хлопьев и осадка. Мутность, слоистость, странный цвет? Откажитесь сразу. Иногда помогает даже обычный взгляд — фальшивка бросается в глаза.

4. Проверка по документам

Надёжный продавец всегда даст сертификаты и покажет, откуда масло. Проверьте, есть ли контакты производителя, техподдержки и сайт на упаковке. Позвоните — телефон должен отвечать.

5. Не гонитесь за брендами

Лучше честный отечественный продукт, чем красивая подделка мирового гиганта. Покупайте масло только у официальных представителей. Это — ваша страховка от больших проблем.

Уточнения

Контрафа́кт — новый продукт, созданный на основе существующего оригинала с нарушением интеллектуальных прав; фальсифицированные потребительские товары.



