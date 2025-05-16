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ТОП-5 самых массовых легковушек СССР

Авто

Советский автопром не баловал разнообразием, зато точно знал, что значит "массовость".

Москвич 2140
Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Москвич 2140

Вот пятёрка самых массовых легковушек СССР, которые стали неотъемлемой частью городской эстетики, дачной эпопеи и воспоминаний о детстве.

5 место — Москвич-2140 (1,5 млн шт.)

Этот "Москвич" был той самой машиной, которую полюбили за простоту, коробку передач "на палке", квадратные фары и возможность чинить молотком. Его конструкция вызывала уважение у механиков и отчаяние у дизайнеров. Зато народ брал!

4 место — ГАЗ-24 "Волга" (1,6 млн шт.)

Автомобиль мечты, символ престижа и… госструктур. Простой смертный получал "Волгу" только по очень большой удаче — или по блату. Широкие сиденья, радиоприёмник, мотор, способный тянуть прицеп — почти американская мечта, только в хромированной решётке.

3 место — ЗАЗ-968М "Запорожец" (2,9 млн шт.)

Маленький, шумный, смешной — но народный! ЗАЗ-968 был первой машиной для миллионов семей. Его ласково называли "чемодан на колёсах". И да, двигатель сзади — чтобы на склоне легче было толкать.

2 место — ВАЗ-2106 "Шестёрка" (4,4 млн шт.)

Культовый статус, мягкая езда, хром везде, где можно, и характерный бас — "шестёрка" была и остаётся любимицей таксистов, деревенских гонщиков и дачников. Машина, в которой можно было ехать на свадьбу, а потом на картошку.

1 место — ВАЗ-2101 "Копейка" (почти 5 млн шт.)

Королева дорог и сердец. Первая "Жигули" на базе Fiat, но с советским акцентом. Легенда, на которой учились ездить, жениться и уезжать в отпуск. Не машина — символ эпохи. Работала, ездила, ломалась и снова ездила.

Советские машины были шумными, капризными, но родными. У них был свой характер, свои причуды — и свои истории в каждой семье. Эти массовые легковушки — не просто транспорт, а хроника жизни поколения, у которого была одна дорога на всех и полное багажное отделение мечт.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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